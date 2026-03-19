La ADP reúne a maestros para analizar realidad educativa

Participantes en el congreso pedagógico de la ADP. ( DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO )

El Comité Ejecutivo Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) inauguró ayer el "Primer congreso pedagógico: La educación dominicana pensada desde el magisterio", desarrollado de manera simultánea en los 7,931 centros educativos del país, con la participación de más de 115,000 maestros.

El secretario de Educación Superior, Ciencia y Tecnología del Comité Ejecutivo Nacional de la ADP, Rafael Féliz, destacó que esta jornada marca un hecho histórico para el magisterio nacional, al lograr integrar a la docencia en un proceso colectivo de reflexión sobre la realidad educativa dominicana.

"El magisterio dominicano tiene mucho que aportar al debate educativo. Desde nuestras aulas y comunidades educativas estamos construyendo propuestas que fortalezcan la educación como un instrumento eficaz para el desarrollo del país", expresó.

En esta primera fase se desarrollaron jornadas pedagógicas en escuelas, liceos y politécnicos, con el propósito de recoger experiencias exitosas y reflexiones sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como la visión del profesorado sobre el modelo educativo nacional.

El congreso continuará con jornadas por seccionales, paneles y conferencias, hasta culminar con una plenaria nacional, donde se consolidarán las propuestas surgidas en todo el país.

Clases hoy

Sobre la suspensión de la docencia por una nueva actividad de la ADP, el gremio la justificó argumentando que se desarrolló dentro de los talleres mensuales calendarizados. Las clases se reanudan hoy.