Educa valora reforma educativa integral vaya más allá de la fusión del Mescyt y el Minerd

La Acción Empresarial por la Educación (Educa) consideró como un avance el anuncio del Gobierno de impulsar una reforma integral del sector educativo, al entender que abre la oportunidad de centrar el debate nacional en la transformación efectiva del sistema y la mejora de los aprendizajes.

De acuerdo con una nota de prensa, la organización señaló que este enfoque debe ir más allá de la propuesta inicial de fusión entre el Ministerio de Educación (Minerd) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) y avanzar hacia un modelo articulado que abarque desde la primera infancia hasta la educación universitaria.

La directora ejecutiva de Educa, Yahaira Sosa Machado, valoró que "el país avance hacia una visión integral del sistema educativo. Este es el momento de centrar la discusión en la calidad de los aprendizajes, la formación docente y una gobernanza efectiva más que en cambios estructurales que dirijan los esfuerzos en mejorar los resultados en el aula".

No obstante, advirtió que cualquier proceso de transformación debe sustentarse en evidencia y en resultados claros, evitando repetir modelos anteriores que no han logrado mejoras sostenibles en el sistema educativo.

Sosa Machado destacó que, "transformar y articular el sistema es fundamental, pero debe hacerse a partir de lo que ha funcionado a nivel global. El país no puede repetir reformas que reorganizan estructuras sin mejorar los resultados educativos".

Innovación educativa

En ese contexto, recordó que la educación a nivel mundial atraviesa una transformación sin precedentes, impulsada por la revolución tecnológica y la necesidad de enfrentar desafíos globales como el cambio climático y las desigualdades.

Señaló que la innovación educativa se ha convertido en el eje central de este proceso, orientado a construir sistemas capaces de garantizar que todos los estudiantes desarrollen las competencias necesarias para aprender, adaptarse y prosperar en entornos cada vez más complejos e inciertos.

"Las tendencias educativas más avanzadas apuntan al desarrollo de competencias que trascienden el conocimiento técnico, tales como la resolución de problemas, el pensamiento crítico, la creatividad y el liderazgo; sin embargo no existe una única fórmula para transformar la educación. Los países avanzan en función de sus realidades, pero todos coinciden en el principio que dicta que sin calidad en los aprendizajes, ninguna reforma es suficiente", señaló.

A su juicio, la educación inicial básica y superior requieren enfoques diferenciados, por lo que una mayor articulación del sistema no debe implicar la pérdida de autonomía funcional ni de capacidades técnicas específicas.+

Según la representante, la educación inicial, básica y superior requieren enfoques diferenciados, por lo que una mayor articulación del sistema no debe implicar la pérdida de autonomía funcional ni de sus capacidades técnicas específicas.