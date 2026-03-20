Juan Bolívar Díaz recibe doctorado Honoris Causa de la Universidad Santander en México

Juan Bolívar Díaz posa tras recibir el doctorado Honoris Causa de la Universidad Santander durante acto académico en México. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Santander entregó este jueves 19 de marzo un doctorado Honoris Causa al periodista y diplomático dominicano Juan Bolívar Díaz, actual embajador de la República Dominicana en México, durante un acto solemne celebrado con la presencia de autoridades académicas, representantes diplomáticos y miembros de la comunidad universitaria.

En la ceremonia, encabezada por el rector Enrique Javier Navarro Flores, también fueron reconocidas cinco personalidades mexicanas de distintos ámbitos. La distinción otorgada a Díaz fue sustentada tanto en su trayectoria periodística como en su labor diplomática y en sus vínculos con México, país donde estudió y vivió un período de autoexilio.

El rector destacó la carrera del embajador dominicano como comunicador y servidor público, subrayando además su relación histórica con la sociedad mexicana, particularmente a través de su formación en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, en Ciudad de México.

Al recibir el reconocimiento, Juan Bolívar Díaz expresó su agradecimiento a la institución académica y afirmó que lo asume como un homenaje a la República Dominicana, país al que representa en territorio mexicano desde hace un año.

El diplomático valoró los vínculos de cooperación entre la Universidad Santander y distintas entidades dominicanas, incluyendo convenios con instituciones oficiales y la entrega de becas orientadas a la formación docente. Asimismo, resaltó el impacto de la educación a distancia impulsada por la academia, que cuenta con presencia en varios países y una amplia matrícula internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/whatsapp-image-2026-03-20-at-24614-pm-1-e22bea3f.jpeg El rector Enrique Javier Navarro Flores encabeza la entrega del doctorado Honoris Causa al embajador dominicano Juan Bolívar Díaz. https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/whatsapp-image-2026-03-20-at-24615-pm-485bbfa3.jpeg El embajador dominicano Juan Bolívar Díaz posa tras ser reconocido por su trayectoria periodística y diplomática en ceremonia solemne. https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/20/whatsapp-image-2026-03-20-at-24614-pm-2-eff3ea94.jpeg Momento de la entrega del reconocimiento académico a Juan Bolívar Díaz y otras figuras en la Universidad Santander. ‹ >

Díaz recordó su formación en México y su trayectoria de más de cinco décadas en el periodismo, durante las cuales dirigió medios de comunicación, participó en espacios informativos y ejerció la docencia universitaria por más de 20 años. También mencionó su labor en organizaciones gremiales del sector periodístico y su defensa constante de la libertad de expresión.

En el plano diplomático, señaló su experiencia como embajador en Perú, España y actualmente en México, destacando que su labor ha estado orientada al servicio público y a la promoción del entendimiento entre pueblos.

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Durante su intervención, el embajador reflexionó sobre el contexto internacional actual y llamó a los jóvenes a promover la paz, el diálogo intercultural y la defensa de los valores democráticos, así como a mantener vivas las aspiraciones de transformación social.

Díaz concluyó su discurso con un agradecimiento especial a México, país al que dijo deber parte de su formación humana y profesional, evocando además una reflexión del poeta León Felipe sobre la importancia de avanzar "con todos y a tiempo", como símbolo de compromiso colectivo y solidaridad.