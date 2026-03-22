El Ministerio de Educación avanza con los preparativos para el año escolar 2026-2027

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps. ( FOTO DE ARCHIVO )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezó la tercera reunión de la comisión especial para la apertura del Año Escolar 2026-2027, como parte del seguimiento continuo a los trabajos de planificación y organización del próximo período lectivo.

Según una nota de prensa, durante el encuentro, las distintas subcomisiones presentaron avances en las tareas asignadas, permitiendo evaluar el progreso de los planes de acción y afinar los detalles necesarios para garantizar una apertura escolar oportuna y en condiciones adecuadas en todo el territorio nacional.

La jornada de trabajo estuvo enfocada en la revisión de los hitos establecidos, la validación de cronogramas y la articulación interinstitucional, con el propósito de asegurar el cumplimiento de cada uno de los componentes estratégicos definidos para este proceso.

Hoja de ruta

La comisión especial, creada mediante la Orden Departamental 04-2026, continúa avanzando en la implementación de una hoja de ruta estructurada, que busca asegurar una apertura escolar organizada, articulada y centrada en el bienest ar de la comunidad educativa.

En la reunión participaron representantes de los distintos viceministerios, direcciones técnicas y entidades adscritas al Ministerio de Educación, quienes forman parte de las mesas de trabajo encargadas de dar seguimiento a cada eje estratégico.