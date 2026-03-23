425 hijos de maestros reciben becas universitarias de Coopnama

El presidente del Consejo de Administración, Santiago Portes, y el gerente de gestión académica, Manuel E. Romero, entregan las becas a dos estudiantes. ( FUENTE EXTERNA )

La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (Coopnama) informó este lunes sobre la entrega de 425 nuevas becas universitarias a hijos de sus asociados, como parte de su programa de responsabilidad social enfocado en ampliar el acceso a la educación superior.

Mediante una nota de prensa, el presidente del Consejo de Administración, Santiago Portes, calificó la iniciativa como un hito para el cooperativismo y la educación.

Además, anunció un aumento del 25 % en la cantidad de becas asignadas por regiones, con el objetivo de ampliar las oportunidades para los beneficiarios. Además, adelantó que el programa se proyecta hacia la inclusión de becas internacionales.

El gerente general, Lucas Figueroa Lapay, afirmó que este programa constituye una de las principales inversiones de la institución en favor de sus socios y la comunidad educativa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/23/whatsapp-image-2026-03-23-at-42257-pm-72415814.jpeg El presidente del Consejo de Administración, Santiago Portes. (FUENTE EXTERNA)

Nuevos becarios

En representación de los nuevos becarios, Darlenys Delgado y Yeimary Figueroa agradecieron el respaldo recibido, tras destacarse entre las estudiantes con mejores calificaciones en el proceso de selección.

La actividad incluyó una intervención del educador Roberto Fulcar, quien exhortó a los jóvenes a apostar por la educación como vía para superar la pobreza y propuso un modelo de aprendizaje basado en la construcción colectiva del conocimiento.

Como parte de la jornada, la cooperativa también realizó un encuentro de egresados del programa de becas, donde se resaltó que más de 2,000 profesionales han sido formados en distintas áreas, incluyendo medicina, derecho, ingeniería, educación y comunicación.

Durante el encuentro, autoridades y egresados valoraron el impacto del programa en la movilidad social y el fortalecimiento del tejido profesional del país, al tiempo que exhortaron a continuar ampliando su alcance en beneficio de futuras generaciones.

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