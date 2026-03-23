Inabie lanza tres procesos de compra para utilería escolar con recursos de contratos anulados
La entidad precisó que para agilizar los plazos y asegurar la entrega de los materiales, los procesos se realizarán mediante la modalidad de procedimiento de urgencia
El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) anunció que este lunes iniciará tres procesos de compra para completar la utilería correspondiente al período escolar 2026-2027, con el objetivo de garantizar que casi dos millones de estudiantes del sistema público reciban sus materiales a tiempo desde el primer día del año lectivo.
De acuerdo con una nota de prensa de la institución, la inversión asciende a 1,700 millones de pesos, correspondientes a los recursos ya previstos en los contratos anulados.
Las contrataciones se realizan para cubrir un faltante generado por la anulación parcial de un proceso ejecutado en 2024, conforme a una resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).
- Los procesos comprenden la adquisición de poloshirts y pantalones, mochilas y kits escolares, así como zapatos, bajo las referencias INABIE-MAE-PEUR-2026-0001, INABIE-MAE-PEUR-2026-0002 e INABIE-MAE-PEUR-2026-0003.
Inabie precisó que para agilizar los plazos y asegurar la entrega de los materiales, los procesos se realizarán mediante la modalidad de procedimiento de urgencia, adaptando los tiempos a la necesidad impostergable del servicio educativo sin afectar los principios y fases establecidos por la ley.
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Encuentro con el sector productivo
La institución informó que sostuvo encuentros con representantes del sector productivo nacional, incluyendo empresas textiles, de calzado y suplidores de utilería, para orientar sobre los requisitos técnicos y fomentar una convocatoria competitiva que fortalezca la economía local.
Los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas estarán disponibles en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) a partir de las 3:00 de la tarde de este lunes.