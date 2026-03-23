Inabie lanza tres procesos de compra para utilería escolar con recursos de contratos anulados

Inabie distribuirá poloshirts, pantalones, mochilas, kits y zapatos escolares para el inicio del año lectivo 2026-2027. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) anunció que este lunes iniciará tres procesos de compra para completar la utilería correspondiente al período escolar 2026-2027, con el objetivo de garantizar que casi dos millones de estudiantes del sistema público reciban sus materiales a tiempo desde el primer día del año lectivo.

De acuerdo con una nota de prensa de la institución, la inversión asciende a 1,700 millones de pesos, correspondientes a los recursos ya previstos en los contratos anulados.

Las contrataciones se realizan para cubrir un faltante generado por la anulación parcial de un proceso ejecutado en 2024, conforme a una resolución de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP).

Los procesos comprenden la adquisición de poloshirts y pantalones, mochilas y kits escolares, así como zapatos, bajo las referencias INABIE-MAE-PEUR-2026-0001, INABIE-MAE-PEUR-2026-0002 e INABIE-MAE-PEUR-2026-0003.

Inabie precisó que para agilizar los plazos y asegurar la entrega de los materiales, los procesos se realizarán mediante la modalidad de procedimiento de urgencia, adaptando los tiempos a la necesidad impostergable del servicio educativo sin afectar los principios y fases establecidos por la ley.

Encuentro con el sector productivo

La institución informó que sostuvo encuentros con representantes del sector productivo nacional, incluyendo empresas textiles, de calzado y suplidores de utilería, para orientar sobre los requisitos técnicos y fomentar una convocatoria competitiva que fortalezca la economía local.

Los pliegos de condiciones y especificaciones técnicas estarán disponibles en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) a partir de las 3:00 de la tarde de este lunes.