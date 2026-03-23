Luis Miguel De Camps participa en actividad de la Unesco en París sobre transformación digital

El ministro de Educación de la República Dominicana, Luis Miguel De Camps. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, participa esta semana en una agenda en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en París, Francia, donde se abordarán los principales desafíos globales en materia de acceso, equidad y transformación digital de los sistemas educativos.

La agenda incluye su participación en la reunión anual de la Coalición Mundial por la Educación, los días 23 y 24 de marzo, así como en el lanzamiento del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo (GEM Report 2026), el 25 de marzo, uno de los principales instrumentos internacionales de análisis sobre el estado de la educación a nivel global, indica una nota de prensa.

Su primera intervención tendrá lugar este 23 de marzo en el segmento ministerial de la línea de trabajo colaborativa para el desarrollo de capacidades en transformación digital, donde se abordarán las necesidades, expectativas y experiencias de los países en este ámbito.

Este informe, coordinado por la Unesco, centra su edición en el acceso y la equidad, abordando desafíos relacionados con la permanencia escolar, la inclusión de poblaciones vulnerables y la reducción de brechas educativas asociadas a factores socioeconómicos, territoriales y de discapacidad.

En el marco de esta agenda, el ministro participará en espacios de diálogo ministerial junto a autoridades educativas de distintos países, donde compartirá la experiencia de la República Dominicana en el proceso de transformación del sistema educativo, con énfasis en la integración de competencias digitales, el fortalecimiento de la gestión educativa y la conexión entre educación, innovación y desarrollo productivo.

Intercambio de experiencias

En este espacio participarán ministros de Educación de distintos países, en un diálogo orientado al intercambio de experiencias y la construcción de respuestas compartidas frente a los desafíos de la digitalización educativa.

Durante su estancia en París, el ministro De Camps también sostendrá reuniones de trabajo con autoridades de la Unesco y actores del ecosistema educativo internacional, orientadas a fortalecer la cooperación, intercambiar buenas prácticas y explorar oportunidades de colaboración en áreas clave como educación digital, formación técnica y desarrollo de capacidades.

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