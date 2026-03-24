El Banco Popular abre convocatoria 2026 de su programa de becas

Integrantes de la edición pasada del programa de becas Excelencia Popular junto ejecutivos del Banco Popular, autoridades del sistema educativo y rectores universitarios ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Popular Dominicano anunció este martes la apertura de la convocatoria 2026 de su programa de becas Excelencia Popular, el cual pone a disposición 61 becas distribuidas en 14 instituciones educativas del país.

Mediante una nota de prensa, indicaron que las becas incluyen la cobertura completa de estudios, un equipo informático para apoyar el aprendizaje y la oportunidad de realizar pasantías que facilitan la futura inserción laboral de los participantes.

A la fecha, Excelencia Popular cuenta con 683 becados y egresados, y mantiene más de 300 estudiantes activos. Asimismo, promueve la equidad de género, con un 50 % de las becas destinadas a mujeres, fortaleciendo la inclusión en la educación superior.

En la edición anterior, el programa recibió más de 16,000 solicitudes, reflejando el interés y la confianza de los jóvenes en esta iniciativa educativa.

¿Cómo aplicar a la beca?

La convocatoria de Excelencia Popular invita a jóvenes con alto rendimiento académico y vocación de superación a postularse y formar parte del programa que ha impactado la vida de cientos de dominicanos.

Los interesados en aplicar pueden ingresar a popularenlinea.com/excelenciapopular, donde deberán completar y descargar el formulario de solicitud.

Luego, deberán comunicarse con el representante asignado de la universidad de su elección, cuyos datos de contacto están disponibles en el mismo portal, y entregar el formulario en dicha institución para dar inicio al proceso con esa casa de estudios.

Se recomienda a los candidatos revisar cuidadosamente las fechas límite establecidas por cada institución y preparar con antelación la documentación requerida, a fin de maximizar sus oportunidades de ser seleccionados.

Las becas ofrecen más de 40 opciones académicas en áreas clave como negocios, ingeniería, tecnología, ciencias, comunicación y formación técnica, alineadas con las demandas del mercado laboral.

En la convocatoria 2026, las instituciones participantes incluyen universidades y centros técnicos de alto prestigio, como la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucmm), la Universidad Iberoamericana (Unibe), el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (Unphu), el Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA), entre otras entidades académicas reconocidas por su excelencia educativa.

Formación integral

Además de la beca educativa, el programa ofrece una formación complementaria que abarca áreas como finanzas personales, emprendimiento, cultura digital y promoción de buenos tratos, fortaleciendo así habilidades esenciales para la vida profesional y personal.

Como parte de este apoyo integral, al concluir sus estudios, los egresados con mejor desempeño son reconocidos y reciben un bono especial para continuar su formación académica.

El programa también promueve la inserción laboral, brindando a los becados la oportunidad de realizar pasantías en filiales del Grupo Popular y desarrollar su carrera profesional dentro de la organización.