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Colegio San Martín
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Estudiantes del Colegio San Martín de Porres obtienen primeros lugares en olimpiadas distritales

El centro educativo obtuvo el primer lugar en matemáticas y español en las olimpiadas del Distrito Escolar 10-04

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    Estudiantes del Colegio San Martín de Porres obtienen primeros lugares en olimpiadas distritales
    En matemáticas, Diego Guilamo Mauricio logró el primer lugar en la Categoría A, mientras que Darwin Cuevas Agramonte obtuvo el tercer lugar en la Categoría D. En español, Victoria Bolívar Cañas obtuvo el segundo lugar en la Categoría C. (FUENTE EXTERNA)

    El Colegio San Martín de Porres obtuvo primeros lugares en las olimpiadas distritales del Distrito Escolar 10-04, al alcanzar el primer puesto en las áreas de Matemáticas y Español.

    En Matemáticas, Diego Guilamo Mauricio logró el primer lugar en la Categoría A, mientras que Darwin Cuevas Agramonte obtuvo el tercer lugar en la Categoría D.

    En Español, Cuevas Agramonte también alcanzó el primer lugar en la Categoría D, y Victoria Bolívar Cañas obtuvo el segundo lugar en la Categoría C.

    El alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio, entregó un reconocimiento a los estudiantes que obtuvieron el primer lugar en Matemáticas.

    El Colegio San Martín de Porres tiene más de 60 años de funcionamiento y participa en actividades académicas del Distrito Escolar 10-04.

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    Infografía
    Vista de los estudiantes reconocidos. (Fuente externa)

    Más

    • Las olimpiadas distritales forman parte de los procesos de evaluación en los que participan centros educativos públicos y privados.
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