Complejo educativo-deportivo de Manoguayabo estaría listo para el año escolar 2026-2027

La construcción del complejo educativo-deportivo de Manoguayabo avanza a buen ritmo y se proyecta su entrega para el próximo año escolar 2026-2027, según informó este martes la Dirección de Infraestructura Escolar (DIE).

La obra, que contará con 48 aulas, beneficiará a más de 1,700 estudiantes de este sector de Santo Domingo Oeste, abarcando los niveles inicial, básico y técnico.

Según una nota de prensa, el proyecto incluye además modernas instalaciones deportivas y recreativas. El proyecto lo construye el Gobierno en conjunto con la Fundación Pedro Martínez.

De acuerdo con las autoridades, el complejo dispondrá de dos canchas, un play, pista de atletismo, gimnasio, áreas de recreación, plaza cívica, paisajismo, parqueos y un destacamento policial, como parte de un enfoque integral para la formación académica y física de los alumnos.

Recorrido por la instalación

Durante un recorrido de supervisión, el viceministro de Supervisión y Control de la Calidad Educativa, Óscar Amargós, destacó el avance de la obra y afirmó que se trata de un concepto innovador en el país, al integrar educación inicial, básica, técnica y deportiva en un mismo espacio.

En tanto, el director de Infraestructura Escolar, Roberto Herrera, explicó que el proyecto se ejecuta bajo el plan "Aulas 24/7-365", en coordinación con la Fundación Pedro Martínez, con el objetivo de fortalecer la educación y ampliar las oportunidades de formación técnica.

Herrera señaló que la obra responde a una instrucción del presidente Luis Abinader, quien ha enfatizado la necesidad de concluir el proyecto con altos estándares de calidad y en el tiempo previsto.

Consideró que este complejo será una de las infraestructuras educativas y deportivas más importantes de Santo Domingo Oeste, con un impacto significativo en el desarrollo de la comunidad de Manoguayabo.