Minerd: estudiantes celebran centenario de Minerva Mirabal con pinturas y ensayos

Las actividades, organizadas junto a la Fundación Hermanas Mirabal, se desarrollan a nivel nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Estudiantes de distintos centros educativos de la República Dominicana participan en la elaboración de obras pictóricas y ensayos como parte de las actividades conmemorativas del centenario del natalicio de Minerva Mirabal, informó este miércoles el Ministerio de Educación (Minerd).

Las iniciativas incluyen un concurso nacional de pintura y otro de ensayo, que han movilizado a la comunidad estudiantil en procesos de investigación, reflexión y creación, bajo la guía de docentes y equipos pedagógicos.

Concurso de pintura y ensayos

De acuerdo a una de prensa del Minerd, en el certamen artístico "Pinta la igualdad", dirigido a alumnos de Primaria y Secundaria, los participantes desarrollan propuestas visuales que promueven valores como la equidad, el respeto a la diversidad y la convivencia pacífica, convirtiendo el arte en una herramienta formativa más allá de lo estético.

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De manera paralela, los estudiantes de Secundaria trabajan en la redacción de ensayos sobre la vida, obra y legado de Minerva Mirabal, figura emblemática de la historia dominicana, a través del concurso "Minerva Mirabal: Vida, Obra, Valores y Trascendencia Nacional e Internacional", con el objetivo de profundizar en su dimensión ética, social y su impacto nacional e internacional.

Estrategia educativa El Minerd destacó que ambas convocatorias forman parte de una estrategia educativa que fomenta el pensamiento crítico, la sensibilidad social y la construcción de ciudadanía desde las aulas, en el marco de una efeméride que invita a rescatar valores fundamentales para la sociedad. Las actividades, organizadas junto a la Fundación Hermanas Mirabal, se desarrollan a nivel nacional e incluyen procesos de selección en distintas etapas, desde los centros educativos hasta la evaluación final.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/26/whatsapp-image-2026-03-25-at-43714-pm1-10c80ae8.jpeg Monumento a las Hermanas Mirabal en Salcedo. (FUENTE EXTERNA)