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centenario Minerva Mirabal
centenario Minerva Mirabal

Minerd: estudiantes celebran centenario de Minerva Mirabal con pinturas y ensayos

El concurso busca fomentar el pensamiento crítico y la sensibilidad social entre los estudiantes

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    Minerd: estudiantes celebran centenario de Minerva Mirabal con pinturas y ensayos
    Las actividades, organizadas junto a la Fundación Hermanas Mirabal, se desarrollan a nivel nacional. (FUENTE EXTERNA)

    Estudiantes de distintos centros educativos de la República Dominicana participan en la elaboración de obras pictóricas y ensayos como parte de las actividades conmemorativas del centenario del natalicio de Minerva Mirabal, informó este miércoles el Ministerio de Educación (Minerd).

    Las iniciativas incluyen un concurso nacional de pintura y otro de ensayo, que han movilizado a la comunidad estudiantil en procesos de investigación, reflexión y creación, bajo la guía de docentes y equipos pedagógicos.

    Concurso de pintura y ensayos

    De acuerdo a una de prensa del Minerd, en el certamen artístico "Pinta la igualdad", dirigido a alumnos de Primaria y Secundaria, los participantes desarrollan propuestas visuales que promueven valores como la equidad, el respeto a la diversidad y la convivencia pacífica, convirtiendo el arte en una herramienta formativa más allá de lo estético.

    De manera paralela, los estudiantes de Secundaria trabajan en la redacción de ensayos sobre la vida, obra y legado de Minerva Mirabal, figura emblemática de la historia dominicana, a través del concurso "Minerva Mirabal: Vida, Obra, Valores y Trascendencia Nacional e Internacional", con el objetivo de profundizar en su dimensión ética, social y su impacto nacional e internacional.

    Estrategia educativa

    El Minerd destacó que ambas convocatorias forman parte de una estrategia educativa que fomenta el pensamiento crítico, la sensibilidad social y la construcción de ciudadanía desde las aulas, en el marco de una efeméride que invita a rescatar valores fundamentales para la sociedad.

    Las actividades, organizadas junto a la Fundación Hermanas Mirabal, se desarrollan a nivel nacional e incluyen procesos de selección en distintas etapas, desde los centros educativos hasta la evaluación final.

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    Infografía
    Monumento a las Hermanas Mirabal en Salcedo. (FUENTE EXTERNA)
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