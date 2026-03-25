Estudios revelan retos en la comprensión lectora en estudiantes dominicanos

El director ejecutivo del Ideice, Jesús Andújar Avilés, junto a representantes del equipo que presentó los informes. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) y la Universidad Iberoamericana (Unibe) presentaron los resultados de dos estudios que evidencian desafíos persistentes en la comprensión lectora de los estudiantes del sistema preuniversitario dominicano, con énfasis en la necesidad de intervenir desde los primeros grados.

La información fue dada a conocer mediante una nota de prensa en la que ambas instituciones socializaron los hallazgos de las investigaciones, destacando la importancia de fortalecer las competencias lectoras y adoptar estrategias pedagógicas integrales para mejorar los aprendizajes.

Los estudios presentados fueron "Evolución de los resultados en lectura de las pruebas PISA en la República Dominicana (2015-2022)", elaborado por el Departamento de Estudios Internacionales del Ideice, y "Funciones ejecutivas y comprensión lectora en primaria", desarrollado por el Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología (Neurolab) de Unibe en el marco de los Fondos Concursables de Investigación Educativa impulsados por el Ideice.

De acuerdo con los hallazgos, basados en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2022 se registró una recuperación de un 2.2 % en comparación con 2018 en el nivel dos, considerado el nivel básico de competencia funcional, lo que refleja avances en lectura en estudiantes dominicanos de 15 años.

Asimismo, el informe destaca un incremento de 1.2 puntos porcentuales en el nivel tres de lectura, al pasar de 4.9 % en 2018 a 6.1 % en 2022, pese al impacto de la pandemia del COVID-19. Este nivel implica la capacidad de localizar múltiples fragmentos de información, establecer relaciones y comparar conceptos dentro de textos complejos.

En cuanto al estudio sobre funciones ejecutivas, se determinó que la comprensión lectora en los primeros grados del nivel primario no depende únicamente de la fluidez, sino también de habilidades cognitivas como la flexibilidad mental, el control inhibitorio y la atención, así como de factores contextuales como el nivel socioeconómico y educativo.

Evidencias científicas para adoptar políticas públicas

Durante la presentación, el director ejecutivo del Ideice, Jesús Andújar Avilés, destacó que las investigaciones aportan evidencias científicas relevantes para comprender los factores que inciden en el desempeño estudiantil y ofrecen orientaciones concretas para fortalecer las políticas públicas, las prácticas pedagógicas y el currículo.

Andújar Avilés también resaltó los esfuerzos que, desde el Ministerio de Educación (Minerd), se realizan a través del programa "Construyendo la Base de los Aprendizajes (Con Base)", implementado con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), orientado a mejorar los aprendizajes de lectoescritura y matemáticas en estudiantes del primer ciclo de Primaria en las 18 regionales educativas del país.

Asimismo, subrayó que los Fondos Concursables del Ideice se consolidan como una herramienta clave para generar conocimiento pertinente y fortalecer la articulación entre investigación, política pública y práctica educativa.

Importancia de los resultados

"Estos estudios proporcionan recomendaciones que orientan a los tomadores de decisiones hacia acciones concretas para mejorar la calidad educativa", afirmó el funcionario.

Los resultados fueron presentados en el Seminario de Investigación Educativa titulado "De los resultados a la acción: aportes de los Fondos Concursables del Ideice para la mejora educativa", organizado en el salón de actos de Unibe, con el propósito de promover el análisis académico y el diálogo técnico en favor del sistema educativo dominicano.