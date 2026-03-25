Exdirector de Editorial Educativa denuncia desvinculación injustificada y retiro de seguro médico

El exdirector de la Dirección Editorial Educativa, Manuel Núñez Asencio, junto al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García. ( FUENTE EXTERNA )

El exdirector de la Dirección Editorial Educativa, Manuel Núñez Asencio, se pronunció este miércoles mediante una carta dirigida al ministro de Educación, Luis Miguel De Camps García, en la que denunció su despido y el supuesto abandono del proyecto educativo "Libro Abierto", una iniciativa que —según afirmó— durante su gestión garantizó libros de texto gratuitos y de calidad para todas las áreas del currículo nacional.

Núñez Asencio explicó que, tras un desempeño que calificó de satisfactorio —con la producción de 48 libros el primer año, 80 el segundo y 46 el tercero—, fue informado en diciembre de 2025 de su desvinculación sin mediar "falta laboral, incumplimiento o señalamiento alguno", y sin haber sido convocado a audiencia.

Agregó que, debido a sus más de 30 años de servicio público, y gracias a la intervención de personas solidarias dentro del Gobierno, permaneció vinculado a la institución sin funciones, a la espera de su jubilación, conforme a lo establecido en el artículo 7 del Código de la Función Pública.

Lesión y problemas con el seguro médico

El exdirector detalló que a inicios de febrero sufrió una rotura de rodilla que lo dejó completamente imposibilitado. Sostuvo que esta situación le fue comunicada a la viceministra Ancell Scheker, a quien solicitó apoyo para obtener una mayor cobertura médica ante la necesidad de una operación costosa. Sin embargo, indicó que no recibió ayuda y tuvo que asumir los gastos de la intervención.

Núñez Asencio denunció que el 28 de febrero, dos meses después de su despido inicial, fue excluido nuevamente del seguro médico y de la nómina del ministerio sin recibir notificación formal.

A pesar de ello, logró programar su operación del menisco derecho para el 6 de marzo, cuando ya se encontraba sin cobertura médica, lo que —según afirmó— constituye una violación a disposiciones de la Ley 16-92, la Constitución y la Ley de Seguridad Social.

"Esperé más de tres semanas para obtener las coberturas mínimas de Senasa, completar las pruebas médicas previas a la intervención y lograr fijar la fecha de la operación. El 6 de marzo fui operado del menisco de la rodilla derecha, y al parecer ya me encontraba cancelado y sin seguro médico", indicó.

Proyecto "Libro Abierto"

En la comunicación, Núñez Asencio también destacó los logros del proyecto "Libro Abierto", mediante el cual —según explicó— se colocaron en línea unos 200 libros correspondientes a todas las asignaturas del currículo educativo, incluyendo materiales de alfabetización, nivel inicial y lenguas extranjeras.

Detalló que para el desarrollo de la iniciativa se coordinó un equipo de más de 90 autores y se enfrentaron obstáculos legales por parte de empresas editoriales que intentaron frenar el proyecto en los tribunales. A pesar de ello, aseguró que se trabajó en jornadas extendidas, incluyendo fines de semana, hasta lograr su implementación.

"Es realmente una pena que una iniciativa que ha dotado de libros de texto gratuitos y de calidad en todas las áreas, que le ha dado al Ministerio de Educación los derechos de toda esa producción intelectual de las mayores inteligencias del país, perezca en la parálisis y en el abandono. ¡Qué pena que un proyecto tan importante para la educación no tenga continuidad!", expresó.

El exdirector aseguró que su despido no se justifica por ninguna falta laboral ni incompetencia, y sugirió que la decisión pudo haber estado motivada por intereses de terceros afectados por el proyecto.

"Al revisar los detalles de mi destitución, solo vislumbro dos posibilidades: que los afectados por el proyecto ´Libro Abierto´ hayan pedido mi cabeza para arruinarlo todo y volver a las andadas, o que un correveidile, para lisonjear al ministro, le haya dicho que yo hablaba mal de usted, convirtiendo un chisme en sentencia. O quizás sea una combinación de ambos. En cualquier caso, fui víctima de un despido injustificado", relató.

Asimismo, indicó que intentó comunicarse con el ministro mediante oficios y gestiones formales, pero no obtuvo respuesta, y que tampoco recibió contestación de las áreas de Recursos Humanos ni Administrativa.

"Intenté comunicarme con usted mediante oficios y comunicaciones formales dirigidas a su despacho; nunca tuve el honor de recibir una respuesta suya", afirmó.

Aunque reconoció la facultad del ministro para desvincular personal, consideró que en su caso se trató de un uso abusivo de esa atribución.

"Puede dejarme al borde del camino como un árbol talado con los resortes de su cargo, pero no me rendiré. Seguiré de pie, aunque la lucha sea desigual, porque yo solo dispongo de la ley, que ya ha sido pisoteada. En una sociedad democrática, señor ministro, el poder no es más que una sombra que pasa, mientras la dignidad —esa que usted no ha podido arrancarme— permanece como el último faro encendido en la noche. Y las sombras, al final, siempre se disipan", enfatizó.

Finalmente, sostuvo que su intención al hacer pública la carta no es solicitar clemencia, sino dejar constancia de su situación y defender sus derechos.