Ideice y Unibe socializan estudios que revelan desafíos en lectura de estudiantes preuniversitarios

Desde la izquierda, Hugo Marte Santana, Daniel Cubilla, Awilda López Fernández, Elvira Blanco, Ruth Fernández y Vladimir Pérez, compartiendo las reflexiones de los estudios. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice) y la Universidad Iberoamericana (Unibe) socializaron este miércoles los resultados de dos estudios que, a su juicio, evidencian la necesidad de fortalecer las competencias lectoras desde los primeros grados en el sistema educativo preuniversitario dominicano.

Los estudios presentados fueron: "Evolución de los resultados en lectura de las pruebas PISA en la República Dominicana (2015-2022)", elaborado por el Departamento de Estudios Internacionales del Ideice, y "Funciones ejecutivas y comprensión lectora en primaria", desarrollado por el Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología (Neurolab) de Unibe, en el marco de los Fondos Concursables de Investigación Educativa impulsados por el Ideice.

De acuerdo con los hallazgos, basados en datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en 2022, se registró una recuperación de un 2.2 % en comparación con el 2018, en el nivel dos, considerado el nivel básico de competencia funcional, donde los estudiantes dominicanos de 15 años presentaron avances en lectura, indica una nota de prensa.

Igualmente, el informe destaca el avance de un 1.2 puntos porcentuales en el nivel tres de lectura en ese mismo año, al pasar de 4.9 % en 2018 a un 6.1 %, a pesar del contexto de la pandemia del Covid 19. Este nivel se caracteriza porque los estudiantes son capaces de localizar múltiples fragmentos de información, establecer relaciones y comparar conceptos dentro de textos complejos.

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Comprensión lectora y habilidades cognitivas

En cuanto al estudio sobre funciones ejecutivas, se evidenció que la comprensión lectora en los primeros grados del nivel primario no depende únicamente de la fluidez, sino también de habilidades cognitivas como la flexibilidad mental, el control inhibitorio y la atención, además de factores contextuales como el nivel socioeconómico y educativo.

En el marco de la presentación de los estudios, Jesús Andújar Avilés, director ejecutivo del Ideice, destacó que las investigaciones aportan evidencias científicas relevantes para comprender los factores que inciden en el desempeño estudiantil y ofrecen orientaciones concretas para fortalecer las políticas públicas, las prácticas pedagógicas y el currículo.

Andújar Avilés resaltó los esfuerzos que, desde el Ministerio de Educación (Minerd), se realizan a través del programa Construyendo la Base de los Aprendizajes (Con Base), implementado con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y diseñado para mejorar los aprendizajes de lectoescritura y matemáticas en estudiantes del primer ciclo de Primaria en las 18 regionales educativas del país.

Subrayó, además, que los Fondos Concursables del Ideice se consolidan como una herramienta clave para generar conocimiento pertinente y fortalecer la articulación entre investigación, política pública y práctica educativa.

"Estos estudios proporcionan recomendaciones que orientan a los tomadores de decisiones hacia acciones concretas para mejorar la calidad educativa", afirmó.

Resultados de la evaluación PISA

Los resultados fueron presentados en el Seminario de Investigación Educativa titulado "De los resultados a la acción: aportes de los Fondos Concursables del Ideice para la mejora educativa", organizado por el Departamento de Divulgación Científica en el salón de actos de Unibe, con el propósito de promover el análisis académico y el diálogo técnico en favor del sistema educativo dominicano.

Durante el evento, el investigador Vladimir Pérez señaló que los resultados de la evaluación PISA en lectura evidencian que la mayoría de los estudiantes de 15 años, pertenecientes al nivel medio, se concentran en los niveles más bajos de desempeño (1a y 1b), lo que refleja dificultades significativas para comprender textos más allá de información explícita.

Indicó que el área de lectura requiere una revisión estructural de las estrategias pedagógicas para garantizar el desarrollo de habilidades fundamentales para la vida académica y profesional.

En tanto, los investigadores Hugo Marte Santana y Daniel Cubilla, del Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología de Unibe, explicaron que la fluidez en la decodificación, leer con rapidez y precisión, constituye el principal predictor de la comprensión lectora, lo que confirma la estrecha relación entre ambas habilidades.

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El estudio del Neurolab evaluó a 1,256 estudiantes de tercer y cuarto grado de primaria, pertenecientes a 78 centros educativos de 26 distritos en diversas regionales del país. Entre los hallazgos, se identificó que los estudiantes del sector privado presentan mejores resultados en fluidez y comprensión lectora que los del sector público, sin diferencias significativas entre contextos urbanos y rurales.

A partir de estos resultados, los investigadores recomendaron implementar estrategias prácticas y viables en el aula, tales como la lectura guiada y repetida con retroalimentación inmediata, el monitoreo de la comprensión, ejercicios de flexibilidad cognitiva, juegos de control de impulsos y actividades que promuevan el uso de diversas estrategias para resolver problemas.

El seminario incluyó un espacio de diálogo y reflexión moderado por Lucía Castro Araujo, encargada de Divulgación Científica, y Omar Pérez Veloz, responsable de Estudios Internacionales, en el que participaron expertos y representantes del sector educativo.

Entre los panelistas invitados estuvieron Elvira Blanco, de la Dirección General de Currículo del Ministerio de Educación; Ruth Fernández, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); y Awilda López Fernández, de la Universidad Apec.