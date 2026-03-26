Minerd anuncia cese de la docencia durante la Semana Santa
Las clases retornan el lunes 6 de abril
El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó este jueves el cese de la docencia durante toda la semana próxima, desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril, por motivo de la Semana Santa.
De acuerdo a una nota de prensa de la institución, la medida corresponde para los centros educativos públicos y privados en los niveles Inicial, Primario Secundario, y PREPARA.
- Minerd precisó que la disposición está estipulada en el calendario escolar vigente.
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De vuelta a las clases
Las clases se reanudarán el lunes 6 de abril, cuando la comunidad educativa deberá reincorporarse a sus actividades habituales, conforme a la nota.
Educación hizo un llamado a estudiantes, docentes, personal administrativo y familias a aprovechar el asueto por la semana mayor "para el descanso, la convivencia y la reflexión, en un ambiente sano y de tranquilidad".
Asimismo, exhortó a la población a actuar con prudencia durante estos días y a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia, con el fin de preservar la vida y garantizar la seguridad.
La entidad reiteró su invitación a retornar a las aulas con renovado compromiso con el proceso de enseñanza-aprendizaje.