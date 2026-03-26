Minerd anuncia cese de la docencia durante la Semana Santa

Las clases se reanudarán el lunes 6 de abril. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó este jueves el cese de la docencia durante toda la semana próxima, desde el lunes 30 de marzo hasta el domingo 5 de abril, por motivo de la Semana Santa.

De acuerdo a una nota de prensa de la institución, la medida corresponde para los centros educativos públicos y privados en los niveles Inicial, Primario Secundario, y PREPARA.

Minerd precisó que la disposición está estipulada en el calendario escolar vigente.

De vuelta a las clases

Las clases se reanudarán el lunes 6 de abril, cuando la comunidad educativa deberá reincorporarse a sus actividades habituales, conforme a la nota.

Educación hizo un llamado a estudiantes, docentes, personal administrativo y familias a aprovechar el asueto por la semana mayor "para el descanso, la convivencia y la reflexión, en un ambiente sano y de tranquilidad".

Asimismo, exhortó a la población a actuar con prudencia durante estos días y a seguir las recomendaciones de los organismos de emergencia, con el fin de preservar la vida y garantizar la seguridad.

La entidad reiteró su invitación a retornar a las aulas con renovado compromiso con el proceso de enseñanza-aprendizaje.