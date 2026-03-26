Más de 2,000 estudiantes participan en jornada de actividades de la V Feria de Innovación Industrial en Santiago

El programa incluyó cinco espacios formativos como parte de un ciclo de actividades enfocado en innovación, sostenibilidad, transformación digital y emprendimiento. ( FUENTE EXTERNA )

Más de 2,000 estudiantes de politécnicos y centros educativos participaron este jueves en la jornada de actividades de la quinta Feria de Innovación y Emprendimiento Industrial (FIEI), organizada por el Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) en Santiago.

De acuerdo a una nota de prensa, en la actividad expertos nacionales e internacionales abordaron temas clave para el desarrollo de la industria, la innovación y el emprendimiento en la República Dominicana.

El director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, sostuvo diversos encuentros, incluyendo reuniones con empresarios interesados en realizar inversiones a través de la institución.

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Así mismo, realizó un recorrido por los distintos stands, donde interactuó con jóvenes participantes y conoció de primera mano los proyectos de innovación presentados.

Actividades destacadas en la feria

El programa incluyó cinco espacios formativos como parte de un ciclo de actividades enfocado en innovación, sostenibilidad, transformación digital y emprendimiento.

La agenda incluyó la ponencia "Presentación sobre la Historia de la Industrialización de Japón", impartida por Kota Sakaguchi, representante residente de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), así como la conferencia "Innovación y Emprendimiento Industrial: Oportunidades para la Nueva Generación Productiva Dominicana", presentada por Martha Asensi, en representación de la viceministra de Fomento Industrial del MICM, Gianna Franjul.

En el ámbito de sostenibilidad, Carlos Daniel Taveras abordó la "Importancia de la Sostenibilidad y Economía Circular en la Industria Manufacturera", mientras que Nilo de la Rosa tuvo a su cargo la conferencia "Protección de la privacidad y los datos personales en la era de la economía digital y de la inteligencia artificial".

La Feria de Innovación y Emprendimiento Industrial continúa desarrollándose con una agenda orientada a fortalecer el ecosistema productivo, promover la transferencia de conocimientos y acercar a las nuevas generaciones a las oportunidades del sector industrial dominicano.

Como parte de la agenda, también se realizó el intercambio cultural entre Japón y la República Dominicana, país invitado de esta edición, fortaleciendo los lazos de cooperación entre ambas naciones.

Asimismo, se llevó a cabo una ronda de negocios (B2B), que reunió a emprendedores e inversionistas en un espacio de conexión para generar oportunidades comerciales y alianzas estratégicas.