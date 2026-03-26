ITLA e IPES exploran acuerdo para modernizar la formación policial con tecnología

El encuentro fue encabezado por los rectores de ambas entidades, Jimmy Rosario Bernard, por el ITLA, y el general Juan H. Guzmán Badía, por el IPES, junto a autoridades académicas. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y el Instituto Policial de Educación Superior iniciaron conversaciones para establecer un acuerdo de cooperación interinstitucional orientado a fortalecer la formación policial mediante el uso de herramientas tecnológicas e innovadoras.

Conforme una nota de prensa, el encuentro fue encabezado por los rectores de ambas entidades, Jimmy Rosario Bernard, por el ITLA, y el general Juan H. Guzmán Badía, por el IPES, junto a autoridades académicas, quienes analizaron los desafíos actuales en la capacitación de los agentes y la necesidad de adaptar los procesos formativos a los avances tecnológicos.

Durante la reunión, Rosario Bernard señaló que organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura (Unesco) destacan la importancia de una educación de calidad como base para el fortalecimiento institucional y la construcción de sociedades más seguras.

El titular del ITLA indicó que la formación del talento humano es clave para la transformación del sector público, al tiempo que reafirmó la disposición de la institución de ofrecer una propuesta académica alineada con la innovación y la economía del conocimiento.

Acuerdos para la formación policial

De acuerdo a la nota, en el encuentro también se discutió la posibilidad de establecer acuerdos que amplíen el acceso a programas formativos dirigidos a miembros de la Policía Nacional, así como integrar de manera más efectiva la tecnología en los procesos de enseñanza.

De su lado, Guzmán Badía valoró la iniciativa y consideró que la incorporación de programas innovadores contribuirá a fortalecer las competencias profesionales de los agentes y a mejorar la eficiencia institucional.

Asimismo, ambas instituciones evaluaron la eventual implementación de programas de doble titulación para policías, además de becas dirigidas a sus familiares, incluyendo hijos, con el objetivo de ampliar las oportunidades educativas y promover el desarrollo integral del entorno familiar.

Capacitación en áreas tecnológicas

También analizaron el diseño de capacitaciones especializadas en áreas como ciberseguridad e informática forense, con la participación de docentes del ITLA, para fortalecer las capacidades técnicas del personal ante los retos del entorno digital.