La Dirección de Infraestructura Escolar (DIE) del Ministerio de Educación recomendó este viernes el cierre del liceo Profesora Ana Hilda Pérez Rivas, en Los Alcarrizos, debido al avanzado deterioro estructural que presenta el plantel, situación que ya obligó a suspender la docencia presencial para evitar riesgos a estudiantes y docentes.

La información fue ofrecida por el director de Infraestructura Escolar, ingeniero Roberto Herrera Polanco, quien realizó una inspección directa en el centro educativo junto a técnicos del Ministerio de Educación (Minerd) para verificar el estado real de la estructura ubicada en este populoso municipio de Santo Domingo.

Dijo que durante el recorrido las autoridades detectaron signos visibles de fatiga estructural, desprendimientos de pañete y deterioro progresivo en varias áreas del edificio, lo que, según explicó el funcionario, representa un riesgo que no puede ser ignorado.

"Ya hay elementos estructurales que muestran fatiga. No te puedo decir que el plantel se va a caer, pero el solo riesgo de que se desprenda un pedazo de pañete y afecte a un estudiante o a un profesor ya justifica que lo movilicemos. No podemos jugarnos ese riesgo", manifestó tras evaluar el edificio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/whatsapp-image-2026-03-27-at-12149-pm-13e4ac3c.jpeg Parte del techo se desprende sobre los pupitres en el liceo Profesor Ana Hilda Pérez Rivas, en Los Alcarrizos. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/whatsapp-image-2026-03-27-at-12145-pm-c3ab191d.jpeg Parte del techo se desprende sobre los pupitres en el liceo Profesor Ana Hilda Pérez Rivas, en Los Alcarrizos. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/whatsapp-image-2026-03-27-at-12148-pm-32072d58.jpeg Parte del techo se desprende sobre los pupitres en el liceo Profesor Ana Hilda Pérez Rivas, en Los Alcarrizos. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/whatsapp-image-2026-03-27-at-12028-pm-04d54a6c.jpeg Parte del techo se desprende sobre los pupitres en el liceo Profesor Ana Hilda Pérez Rivas, en Los Alcarrizos. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

No se puede reparar; garantiza nueva escuela

El director de Infraestructura Escolar también indicó que el local es alquilado, lo que impide al Gobierno realizar intervenciones estructurales.

"Cuando se presenta este tipo de casos, el Minerd no puede hacer intervenciones que vayan a reforzar las estructuras estructuralmente, porque ya serían intervenciones bastante cuantiosas. Y al no ser un local propio, pues la ley no permite que se haga ese tipo de inversión", destacó.

En tanto sostuvo que a escasos minutos hay un nuevo plantel que está siendo construido por el Gobierno, el cual tiene ya un avance de un 60 %, con el objetivo de albergar a los 500 estudiantes de ese centro escolar.

Garantizó que este nuevo liceo estará listo en dos meses, a más tarde en mayo, para que los estudiantes concluyan el año escolar en un nuevo edificio.

"Ya tenemos dos edificios en obra gris, en la fase de pañete. El comedor también está bastante avanzado. ¿Qué haremos entonces? Intensificar los trabajos con los módulos que están muy avanzados para que, de manera parcial, podamos entonces entregar estos espacios", destacó.

Estudiantes deberán continuar de forma virtual

Mientras se define la solución definitiva, el Ministerio trabaja para que los estudiantes no pierdan el año escolar.

Al respecto, el director del centro educativo, Teodoro Díaz, informó que las autoridades educativas ya trabajan en una solución para evitar que los estudiantes pierdan el año escolar y que el plan inmediato será finalizar el año escolar de manera virtual.

"Hemos llegado a la conclusión de que vamos a culminar el año escolar de forma virtual. Tenemos internet en la escuela y ya tenemos experiencia en la virtualidad desde la pandemia", dijo.