VIDEO | El miedo entra primero que los estudiantes al liceo Ana Hilda Pérez Rivas de Los Alcarrizos
El director del liceo confirma que se implementarán clases virtuales para evitar que los estudiantes pierdan el año escolar
Grietas, ventanas rotas y desprendimiento de polvo y cemento que caen sobre los pupitres y estudiantes es solo parte del estado de deterioro y abandono que enfrenta actualmente el liceo profesora Ana Hilda Pérez Rivas, en el municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, lo cual ha obligado a suspender la docencia presencial.
El miedo se ha apoderado de los estudiantes, como es el caso del joven Gabriel Matos, quien aseguró que las condiciones de deterioro llevan varios años, pero se han agravado desde el inicio del presente año escolar.
El estudiante afirmó que incluso ha sido afectado directamente, al relatar que hace unos tres días un fragmento de concreto desprendido del techo cayó en uno de sus ojos mientras se encontraba recibiendo clases.
Asimismo, señaló que el polvo que se desprende de manera constante del techo está impactando la salud de varios alumnos.
"El polvo también nos afecta. Hay compañeros que sufren de sinusitis y eso les hace daño. Uno viene limpio y sale lleno de polvo", relató.
Durante un recorrido por las aulas del centro educativo un equipo de Diario Libre pudo comprobar el mal estado en que se encuentran varias áreas, especialmente los salones ubicados en el segundo y tercer nivel, donde el techo presenta desprendimientos visibles y el polvo cae constantemente.
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Clases virtuales
Ayer, los padres realizaron una manifestación para exigir que la escuela, la cual funciona en un local alquilado, sea cerrada, por el peligro que representa para los estudiantes.
Al respecto, el director del centro educativo, Teodoro Díaz, informó que las autoridades educativas ya trabajan en una solución para evitar que los estudiantes pierdan el año escolar y que el plan inmediato será finalizar el periodo de manera virtual.
"Hemos llegado a la conclusión de que vamos a culminar el año escolar de forma virtual. Tenemos Internet en la escuela y ya tenemos experiencia en la virtualidad desde la pandemia", dijo.
El local
Asimismo, explicó que el edificio no pertenece al Ministerio de Educación (Minerd), lo que limita las inversiones estructurales.
Este viernes, una comisión del Minerd acudió a la escuela para evaluar las condiciones en que se encuentra y determinar cuáles medidas se tomarán para evitar que los estudiantes se expongan al peligro, pero también para que no pierdan clases.