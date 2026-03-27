Grietas, ventanas rotas y desprendimiento de polvo y cemento que caen sobre los pupitres y estudiantes es solo parte del estado de deterioro y abandono que enfrenta actualmente el liceo profesora Ana Hilda Pérez Rivas, en el municipio Los Alcarrizos, provincia Santo Domingo, lo cual ha obligado a suspender la docencia presencial.

El miedo se ha apoderado de los estudiantes, como es el caso del joven Gabriel Matos, quien aseguró que las condiciones de deterioro llevan varios años, pero se han agravado desde el inicio del presente año escolar.

El estudiante afirmó que incluso ha sido afectado directamente, al relatar que hace unos tres días un fragmento de concreto desprendido del techo cayó en uno de sus ojos mientras se encontraba recibiendo clases.

Asimismo, señaló que el polvo que se desprende de manera constante del techo está impactando la salud de varios alumnos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/whatsapp-image-2026-03-27-at-12145-pm-f4210e40.jpeg Parte del techo se desprende sobre los pupitres en el liceo Profesora Ana Hilda Pérez Rivas, en Los Alcarrizos. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/whatsapp-image-2026-03-27-at-12149-pm-0d4930cb.jpeg Parte del techo se desprende sobre los pupitres en el liceo Profesor Ana Hilda Pérez Rivas, en Los Alcarrizos.Parte del techo se desprende sobre los pupitres en el liceo Profesora Ana Hilda Pérez Rivas, en Los Alcarrizos. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/whatsapp-image-2026-03-27-at-12146-pm-d96511a1.jpeg Parte del techo se desprende sobre los pupitres en el liceo Profesor Ana Hilda Pérez Rivas, en Los Alcarrizos.Parte del techo se desprende sobre los pupitres en el liceo Profesora Ana Hilda Pérez Rivas, en Los Alcarrizos. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO) ‹ >

"El polvo también nos afecta. Hay compañeros que sufren de sinusitis y eso les hace daño. Uno viene limpio y sale lleno de polvo", relató.

Durante un recorrido por las aulas del centro educativo un equipo de Diario Libre pudo comprobar el mal estado en que se encuentran varias áreas, especialmente los salones ubicados en el segundo y tercer nivel, donde el techo presenta desprendimientos visibles y el polvo cae constantemente.

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Clases virtuales

Ayer, los padres realizaron una manifestación para exigir que la escuela, la cual funciona en un local alquilado, sea cerrada, por el peligro que representa para los estudiantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/27/whatsapp-image-2026-03-27-at-12027-pm-a88a0a71.jpeg Así de deteriorado luce el liceo Profesor Ana Hilda Pérez Rivas, en Los Alcarrizos. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

Al respecto, el director del centro educativo, Teodoro Díaz, informó que las autoridades educativas ya trabajan en una solución para evitar que los estudiantes pierdan el año escolar y que el plan inmediato será finalizar el periodo de manera virtual.

"Hemos llegado a la conclusión de que vamos a culminar el año escolar de forma virtual. Tenemos Internet en la escuela y ya tenemos experiencia en la virtualidad desde la pandemia", dijo.

El local

Asimismo, explicó que el edificio no pertenece al Ministerio de Educación (Minerd), lo que limita las inversiones estructurales.

Este viernes, una comisión del Minerd acudió a la escuela para evaluar las condiciones en que se encuentra y determinar cuáles medidas se tomarán para evitar que los estudiantes se expongan al peligro, pero también para que no pierdan clases.