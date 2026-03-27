El ITLA otorgará más de 8,000 becas en programas tecnológicos

Jimmy Rosario, rector del ITLA, durante el encuentro en el que presentó el programa de becas tecnológicas. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) anunció que otorgará más de 8,000 becas en más de 100 programas especializados durante el próximo período académico abril-junio, con el objetivo de ampliar el acceso a la formación tecnológica en todo el país.

De acuerdo con un comunicado del centro, las becas estarán disponibles en áreas como desarrollo de software, ciberseguridad, inteligencia artificial, multimedia, ciencias de datos, redes de información e idiomas, entre otras disciplinas.

El rector del ITLA, Jimmy Rosario, presentó el plan ante 26 de los 29 integrantes del bloque del Partido Revolucionario Moderno (PRM), destacando la importancia de involucrar a los representantes provinciales para identificar las necesidades de los jóvenes en cada región.

"Conocen de primera mano las realidades de sus comunidades. Su apoyo es fundamental para garantizar que estas becas lleguen a quienes más las necesitan", afirmó Rosario.

Representantes de las provincias

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, valoró el papel del ITLA en la formación de talento, resaltando su aporte al desarrollo educativo y productivo del país.

Durante el encuentro, varios senadores destacaron la iniciativa. Virgilio Cedano, de la provincia La Altagracia, señaló la necesidad de expandir la presencia del ITLA a nuevas localidades, mientras Carlos Gómez, de Espaillat, subrayó la importancia del modelo de formación virtual.

De igual forma, Ginette Bournigal, de la provincia Puerto Plata, enfatizó el impacto de estas oportunidades en el desarrollo provincial, y Pedro Tineo destacó los beneficios del programa para las comunidades.

Otros legisladores, como Antonio Marte (Santiago Rodríguez) y Héctor Acosta (Monseñor Nouel), valoraron la cercanía institucional y consideraron que este tipo de iniciativas debería replicarse.