Ucateci gradúa 351 nuevos profesionales en su graduación ordinaria número 81

Del total de 351 profesionales: el 33.62 % corresponde a Ciencias de la Salud, el 28.49 % a Ingenierías, el 17.38 % a Ciencias Humanas y Sociales, el 11.68 % a Negocios, el 5.70 % al Programa de Educación Superior para Adultos (PESA) y el 3.13 % a estudios de posgrado. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Católica del Cibao (Ucateci) celebró su 81.ª Graduación Ordinaria, en la que fueron investidos 351 nuevos profesionales de programas de grado y posgrado.

La ceremonia fue presidida por Carlos Tomás Morel Diplán, rector de la academia y arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo.

Durante la invocación, monseñor José Amable Durán Tineo elevó una oración por los graduandos, destacando la importancia de la fe y el servicio en el ejercicio profesional.

En su intervención, el vicerrector ejecutivo subrayó la necesidad de repensar el modelo educativo ante los desafíos actuales.

"La educación no puede seguir siendo entendida como etapas fragmentadas, sino como un proceso continuo e integral que forme agentes de cambio", expresó.

De su lado, el ministro Rafael Evaristo Santos Badía resaltó la importancia de preparar profesionales capaces de enfrentar los avances tecnológicos y las demandas del mercado laboral.

"Necesitamos un sistema educativo que enseñe a pensar de forma crítica y a aplicar el conocimiento", indicó.

Graduanda de honor resalta el valor del esfuerzo

En representación de los graduandos, Keila Sofía Lambis Sánchez, egresada de Psicología con los más altos honores, destacó el papel de la perseverancia y la vocación de servicio.

"Esta generación tiene la preparación, la inteligencia y la voluntad de servir", afirmó.

Distribución de graduandos por áreas

Del total de 351 profesionales: e l 33.62 % corresponde a Ciencias de la Salud, el 28.49 % a Ingenierías, el 17.38 % a Ciencias Humanas y Sociales, el 11.68 % a Negocios, el 5.70 % al Programa de Educación Superior para Adultos (PESA) y el 3.13 % a estudios de posgrado.

Amplia representación institucional

Al acto asistieron autoridades civiles, militares y académicas, entre ellas la gobernadora provincial Luisa Jiménez, el senador Rogelio Genao y la alcaldesa Amparo Custodio, junto a otros representantes del ámbito público y privado.

La mesa de honor estuvo integrada por el ministro de Educación Superior, Rafael Evaristo Santos Badía; el reverendo padre Francisco Antonio Jiménez Rosario, vicerrector ejecutivo de la UCATECI; monseñor José Amable Durán Tineo, administrador apostólico de la Diócesis de La Vega.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/28/whatsapp-image-2026-03-28-at-174911-bfb7f6f4.jpeg La mesa de honor. (FUENTE EXTERNA)

También el reverendo padre Secilio Espinal, rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra; e Iluminada Rosario Cruz, rectora del Instituto Superior de Estudios Educativos Pedro Poveda.

También participaron Inocencia Then, vicerrectora de Asuntos Académicos de Grado, y Eleucadio Javier Castillo, vicerrector de Asuntos Financieros y Administrativos, junto a representantes de otras universidades.