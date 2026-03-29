Se gradúan los primeros 92 técnicos de la Universidad ISA en Bohechío

En el centro, el presidente Luis Abinader y demás autoridades del Gobierno y de la Universidad Isa, durante la primera graduación de la extensión de Bohechío, en San Juan. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente Luis Abinader encabezó este domingo la primera graduación del recinto Sur de la Universidad ISA, ubicado en el municipio de Bohechío, provincia San Juan, donde 92 estudiantes culminaron sus estudios: 50 en Técnico Superior en Producción Agrícola y 42 en Técnico Superior en Tecnología de Alimentos.

Los graduandos proceden de las provincias Barahona, Bahoruco, Azua, Elías Piña, Independencia, San Juan, San José de Ocoa, Pedernales y La Vega.

La Presidencia informó que los nuevos técnicos podrán aportar conocimientos para mejorar los sistemas de producción agropecuaria, fortalecer los procesos de transformación agroindustrial y promover prácticas sostenibles.

Además, dijo que el egreso de esta primera cohorte afianza la expansión territorial de la Universidad ISA y su compromiso con la formación de talento mediante una educación superior accesible y de calidad.

El presidente Abinader los motivó a utilizar la disciplina, la curiosidad y el criterio para transformar el conocimiento adquirido en soluciones que les permitan navegar en una época donde la tecnología avanza a una velocidad sin precedentes y los sistemas productivos se transforman.

"Cuando cada persona hace su parte, los cambios dejan de ser imposibles y comienzan a ser inevitables", expresó Abinader, recordándoles que atravesamos tiempos exigentes pero que, a la vez, son la plataforma ideal para innovar, emprender y transformar la realidad.

Algo nivel de empleabilidad de la Universidad Isa

El mandatario también destacó el alto nivel de empleabilidad que registra la Universidad ISA, augurando el inicio de un trayecto profesional exitoso para estos jóvenes.

En este sentido, el rector de la Universidad, doctor Edwin Reyes, anunció que el Banco Agrícola, el Ministerio de Agricultura y otras instituciones, abrirán las puertas a estos nuevos profesionales con programas de pasantías remuneradas que marquen el inicio de sus carreras.

Asimismo, Alam Acosta Lebrón, graduando de honor, manifestó que ahora, estos 92 jóvenes están preparados, capacitados y listos para aportar al desarrollo de esta región que los vio crecer y destacó las facilidades brindadas por la universidad, no solo en oportunidades reales para un futuro prometedor, sino también ofreciendo alojamiento y transporte.

El rector Edwin Reyes aseguró que este recinto de educación de calidad accesible, hoy es una realidad gracias al esfuerzo del mandatario, que hace cuatro años visitó estos terrenos, "solo con árboles y pocos animales, y los visualizó como el lugar ideal para crear este espacio y hacer un esfuerzo de ir a buscar y a tocar la puerta de aquellos que de otra manera no tuvieran una oportunidad para un sueño".

"Hoy, ese proceso que se inició aquí con un esfuerzo muy noble, está debutando sus primeros 92 estudiantes. La semilla que se plantó hace dos años (cuando fue inaugurado), hoy se está cosechando", destacó Reyes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/29/whatsapp-image-2026-03-29-at-34522-pm-1-3f84af81.jpeg Parte de los 92 jóvenes graduados como técnicos en la Universidad ISA. (FUENTE EXTERNA)

En el acto, los graduandos del Recinto Sur hicieron entrega de un reconocimiento especial al presidente Luis Abinader, suscrito por la cohorte de graduandos, en el que destacaron su visión de desarrollo y su respaldo a la educación, que han contribuido a la creación de este recinto y a la ampliación de oportunidades en la región sur.

Estuvieron presentes, los ministros de Educación Superior, Rafael Santos Badía; de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat; Administrativo de la Presidencial, Andrés Bautista; el administrador de la Empresa de Generación Eléctrica Dominicana (EGEHID), Rafael Salazar; la gobernadora provincial, Ana María Castillo; entre otros.