Gobierno entrega dos techados deportivos en centros educativos de Santiago

El presidente Luis Abinader encabezó una de las inauguraciones. ( FUENTE EXTERNA )

El gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader dejó inaugurados este lunes dos techados deportivos en centros educativos de la provincia Santiago, con una inversión conjunta superior a los RD$65 millones, en beneficio de 1,116 estudiantes.

Las obras corresponden al Centro Educativo Blanca Mascaró, ubicado en Licey al Medio, y al Centro Educativo Plinio Rafael Martínez, en el sector Cienfuegos, donde cursan estudios 496 y 620 alumnos, respectivamente.

De acuerdo con las autoridades, en el plantel Blanca Mascaró fueron invertidos RD$29,888,665.80, mientras que en el Plinio Rafael Martínez el monto ascendió a RD$35,780,642.70.

Los techados cuentan con estructuras metálicas sobre pedestales de hormigón armado, techos de aluzinc, iluminación LED, pisos sintéticos, canastos de baloncesto móviles y gradas, lo que permitirá el desarrollo de actividades deportivas, culturales y recreativas tanto para estudiantes como para las comunidades.

Raquel Arbaje en Cienfuegos

El acto inaugural en Licey al Medio fue encabezado por el mandatario, mientras que la vicepresidenta Raquel Peña presidió la ceremonia en Cienfuegos, junto al viceministro de Acreditación y Certificación Docente, Francisco De Óleo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/03/31/whatsapp-image-2026-03-30-at-43003-pm-7f4f2133.jpeg (FUENTE EXTERNA)

Durante las actividades, estudiantes de ambos centros agradecieron la entrega de las obras, destacando que estos espacios representan una mejora significativa para la práctica deportiva y el desarrollo integral.

Las autoridades educativas señalaron que estas infraestructuras forman parte de los esfuerzos del Gobierno para fortalecer la calidad del sistema educativo y fomentar el bienestar de la comunidad estudiantil.