Más allá del inglés: el auge de otros idiomas que ganan estudiantes en RD

Jóvenes durante su graduación del programa de inglés por inmersión. ( DIARIO LIBRE/FOTO DE ARCHIVO )

En la República Dominicana ya no solo se estudia inglés y francés: cada vez más personas se interesan por aprender mandarín, coreano, portugués, italiano e incluso lenguas antiguas como el hebreo, el arameo y el griego koiné.

Las razones van desde el trabajo y la migración hasta la fe, la cultura pop y la curiosidad intelectual.

Aunque el inglés y el francés siguen dominando la oferta y la matrícula, distintos centros educativos, universidades e institutos especializados también están formando a dominicanos y extranjeros en lenguas menos tradicionales, impulsados por el turismo, las relaciones internacionales, los intercambios culturales, el auge de Asia y la necesidad de comprender mejor otras realidades y tradiciones.

Lenguas bíblicas

En el Instituto Dominicano de Ciencias Bíblicas (IDCB) se enseñan griego koiné y clásico, hebreo y arameo. También se imparte docencia de gramática española aplicada.

El docente Héctor Olea Cordero fundó el instituto en el 2005 con el objetivo de darle formalidad a las clases que ya impartía. Ha llegado a tener adolescentes y personas sin el título de bachillerato entre sus alumnos, pero la generalidad de los estudiantes son adultos con estudios superiores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-23044-pm-7b21f0a3.jpeg Héctor Olea Cordero mientras imparte una de sus clases virtuales a través de la plataforma Zoom. (FUENTE EXTERNA)

El estudiante Pedro Lara Peguero considera importante conocer estos idiomas antiguos ya que pueden ayudar a las personas a tener un conocimiento cultural más profundo y comprender muchos conceptos que tienen un origen en el cristianismo.

"Y también nos ayuda a entender cómo hoy en día la religiosidad y las diferentes creencias religiosas, principalmente en Medio Oriente, tienen un gran impacto en los acontecimientos actuales", señala.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-23228-pm-d81bd95d.jpeg Pedro Miguel Lara Peguero, estudiante de lenguas bíblicas. (FUENTE EXTERNA)

Lenguas asiáticas

El Instituto Confucio nace como una iniciativa entre el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) y la Universidad de Heilongjiang de la República Popular China, con el respaldo del Chinese International Education Foundation, para fortalecer la cooperación educativa entre ambos países y enseñar mandarín en la República Dominicana.

Desde el 2019 imparte docencia, y entre sus alumnos han estado agentes de la Policía de Turismo (Politur). Además, ha desarrollado una cooperación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, ofreciendo cursos de mandarín al embajador dominicano en China y al cónsul general en Shanghái. A nivel privado, se han impartido clases en empresas.

"Queremos que más y más personas puedan venir a nuestro instituto para aprender el idioma chino y también, al mismo tiempo, para conocer la cultura china. No solo enseñamos la lengua, sino que también organizamos muchas actividades culturales", dice Zhang Wanqing, directora del instituto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-20440-pm-df8ce295.jpeg Zhang Wanqing, directora del Instituto Confucio, mientras imparte una clase. (FUENTE EXTERNA)

Ramón de la Cruz, un joven ingeniero industrial, estudió mandarín en otro centro disponible: la Escuela de Idiomas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), motivado por el crecimiento y el desarrollo que China ha experimentado.

"Fue con una profesora china y nos involucró, no solamente en el aprendizaje del idioma como tal, sino también en la cultura que representa dicho idioma", dice De la Cruz.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-23659-pm-5a8dbb76.jpeg Ramón de la Cruz, estudiante de mandarín en la Escuela de Idiomas de la UASD. (FUENTE EXTERNA)

Otra lengua asiática que está teniendo campo, especialmente por jóvenes, es el coreano. Samantha Díaz se acercó al idioma motivada principalmente por la cultura de Corea del Sur.

"Estaba indecisa entre el japonés y el coreano, así que estuve buscando sitios, y el primer lugar que me apareció fue el JJ: la Escuela de Idiomas de la UASD", señala la joven.

Ella conoce a otros jóvenes que se han matriculado en las clases y, a su juicio, la tendencia es que más personas lo estudiarán.

Lenguas europeas

Nelson Braylin Burgos es un joven graduado de la licenciatura en Diplomacia por la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD). Estudió portugués de manera virtual en el Instituto São Paulo en Brasil por medio de una beca.

"El portugués y el español son un 80 por ciento similares. A los que son activamente hablantes del idioma español se les hace mucho más fácil, y en seis meses se puede dominar el idioma a un nivel que ya se podrá considerar avanzado", indica.

Aprender ese idioma le ha permitido desarrollar una perspectiva más holística de la situación geopolítica en Latinoamérica, ya que Brasil es uno de los países más importantes de la región y allí se genera mucha información en su idioma oficial.

Camila Mateo, una joven estudiante de Comunicación Social, aprendió italiano cuando cursaba el bachillerato técnico en turismo en el Politécnico María de la Altagracia-Villa Duarte (Pomavid).

"Aprendí muchísimo en los cinco meses en los que se dieron clases antes de la pandemia (del COVID-19), e incluso en modo virtual pude también aprender muchísimo. Es una lengua muy fácil de asimilar y muy buena", expresa Mateo.

Español para extranjeros

Emmanuel Josep es un inmigrante haitiano que, si bien adquirió la base del idioma español en su país natal, en la República Dominicana lo perfeccionó y pudo desarrollar un nivel de entendimiento y fluidez mayor.

"Vine aquí con lo básico desde Haití y en la Universidad APEC duré seis meses estudiando español. La metodología de enseñanza fue muy buena. En el curso todos éramos haitianos, a excepción del maestro que era dominicano", señala.

Los tradicionales: inglés y francés

"En la década de los 80 y 90, que fue mi época de adolescencia, el inglés se veía como una especie de lujo. Sin embargo, ya a partir de la década del 2000 o 2010 se ha convertido en una necesidad real", dice Robert Valsi, director de la Escuela de Idiomas del Dominico-Americano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-31027-pm-132ff271.jpeg Robert Valsi, director de la Escuela de Idiomas del Dominico-Americano, junto a Alicia Carlo, directora de vida estudiantil. (DIARIO LIBRE/RICARDO DE LA CRUZ)

Para él, aprender inglés es tan importante como poseer una carrera académica. "Todo aquel que sepa inglés se posiciona por encima de la línea de la pobreza, como afirmó en una ocasión el presidente Abinader", asegura.

Otra institución reconocida es la Escuela de Idiomas de la Universidad APEC, nacida en el 1971. Rhina Santelises, su decana, señala que, a pesar de que se imparten 10 idiomas, más del 90 % de la población estudiantil está matriculada en inglés.

A través de la Dirección de Lenguas Extranjeras, APEC ha sido parte del programa estatal Inglés por Inmersión desde el inicio. En el programa regular de inmersión manejan más de 2,000 estudiantes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/rhina20santelises1jpegpage-0001-497c56d1.jpg Rhina Santelises, decana de la Escuela de Idiomas de APEC. (FUENTE EXTERNA)

Otra entidad emblemática es la Alianza Francesa en la República Dominicana, establecida en 1914. "Tenemos dos sedes de la Alianza, una en Santiago y otra en Santo Domingo. También impartimos clases en el Liceo Francés Internacional de Las Terrenas", comenta Ophelie De Almeida Méndez, su coordinadora pedagógica de cursos internos.

Destaca que ha habido un incremento en las inscripciones de estudiantes en el último periodo, lo cual es un reflejo del aumento en el interés por aprender la lengua francesa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-33650-pm-a8b5cad1.jpeg Ophelie De Almeida Méndez, coordinadora pedagógica de la Alianza Francesa. (DIARIO LIBRE/RICARDO DE LA CRUZ)

"Tenemos el programa Campus France, que es el organismo de la Embajada de Francia, para ir a estudiar al país galo estudios universitarios, pero no solo los que estudian francés, sino también Derecho, porque sabemos que el Derecho dominicano está hecho con el Derecho francés", afirma.

A nivel superior

Giseh Cuesta, directora de Lenguas Extranjeras del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), explica los aportes que ha tenido el programa de enseñanza de idiomas en los 20 años que está en operaciones, siendo su bandera el Inglés por Inmersión.

"Lo primero es que (el Inglés por Inmersión) tiene un alcance nacional, lo cual es clave. Permite que jóvenes de distintas localidades, desde Pedernales hasta Verón, accedan al aprendizaje del inglés sin tener que desplazarse, lo que contribuye a reducir la desigualdad y promueve mayor equidad", comenta Cuesta.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/whatsapp-image-2026-04-01-at-24320-pm-8891a8d1.jpeg Giseh Cuesta, directora de Lenguas Extranjeras del Mescyt. (FUENTE EXTERNA)

Reporta que más de 200,000 han egresado del inglés y que muchos de ellos se han insertado en sectores como turismo, educación, zonas francas, call centers y servicios.

En cuanto respecta a las clases de francés y portugués estas son mucho más limitadas por la cantidad de cupos disponibles, aparte de que no tienen una presencia nacional tan amplia como sucede con el inglés.

"El Francés de Inmersión es más limitado, con 60 cupos anuales: 20 en Santiago y 40 en Santo Domingo, impartidos en la Alianza Francesa. El portugués se imparte en el Instituto Guimarães Rosa y cuenta con 36 grupos.

Las clases son dos veces por semana, con seis horas en total. Ambos programas tienen aproximadamente 15 años y funcionan mediante convenios con instituciones y embajadas, precisa Cuesta.

La directora deja saber que el Mescyt tiene en agenda el curso de Mandarín por Inmersión, debido a la importancia creciente que ha tomado este idioma en los últimos años.