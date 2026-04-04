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Educación

Educación reabre las aulas este 6 de abril tras el asueto de Semana Santa

Las clases estuvieron suspendidas desde el lunes 30 de marzo debido al asueto de la Semana Santa

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    Educación reabre las aulas este 6 de abril tras el asueto de Semana Santa
    El calendario escolar se reanuda este lunes 6 de abril tras el asueto de la Semana Santa. (FUENTE EXTERNA)

    El Ministerio de Educación (Minerd) llamó este sábado a los estudiantes, así como al personal docente y administrativo de los centros educativos públicos y privados, a integrarse a las aulas este lunes 6 de abril, tras el receso de la Semana Santa.

    • A través de un comunicado de prensa, la institución confirmó que el personal docente, administrativo y de apoyo de los centros educativos estará listo para recibir a cada estudiante después del breve receso de la Semana Mayor.
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    En ese sentido, instó a los padres y tutores a enviar puntualmente a sus hijos a los planteles educativos, con el fin de dar continuidad al calendario escolar y evitar retrasos en su proceso formativo.

    Trabajo en equipo

    La entidad reiteró que las familias tienen la responsabilidad compartida de mantener el compromiso de contribuir, desde sus hogares, a una educación de calidad, participando activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos.

    Las clases están suspendidas desde el lunes 30 de marzo debido al asueto de la Semana Santa.

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