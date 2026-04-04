Educación reabre las aulas este 6 de abril tras el asueto de Semana Santa

El calendario escolar se reanuda este lunes 6 de abril tras el asueto de la Semana Santa. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación (Minerd) llamó este sábado a los estudiantes, así como al personal docente y administrativo de los centros educativos públicos y privados, a integrarse a las aulas este lunes 6 de abril, tras el receso de la Semana Santa.

A través de un comunicado de prensa, la institución confirmó que el personal docente, administrativo y de apoyo de los centros educativos estará listo para recibir a cada estudiante después del breve receso de la Semana Mayor.

En ese sentido, instó a los padres y tutores a enviar puntualmente a sus hijos a los planteles educativos, con el fin de dar continuidad al calendario escolar y evitar retrasos en su proceso formativo.

Trabajo en equipo

La entidad reiteró que las familias tienen la responsabilidad compartida de mantener el compromiso de contribuir, desde sus hogares, a una educación de calidad, participando activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos.

Las clases están suspendidas desde el lunes 30 de marzo debido al asueto de la Semana Santa.