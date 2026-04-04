Educación reabre las aulas este 6 de abril tras el asueto de Semana Santa
Las clases estuvieron suspendidas desde el lunes 30 de marzo debido al asueto de la Semana Santa
El Ministerio de Educación (Minerd) llamó este sábado a los estudiantes, así como al personal docente y administrativo de los centros educativos públicos y privados, a integrarse a las aulas este lunes 6 de abril, tras el receso de la Semana Santa.
- A través de un comunicado de prensa, la institución confirmó que el personal docente, administrativo y de apoyo de los centros educativos estará listo para recibir a cada estudiante después del breve receso de la Semana Mayor.
En ese sentido, instó a los padres y tutores a enviar puntualmente a sus hijos a los planteles educativos, con el fin de dar continuidad al calendario escolar y evitar retrasos en su proceso formativo.
Trabajo en equipo
La entidad reiteró que las familias tienen la responsabilidad compartida de mantener el compromiso de contribuir, desde sus hogares, a una educación de calidad, participando activamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos.
Las clases están suspendidas desde el lunes 30 de marzo debido al asueto de la Semana Santa.