Por práctica y costumbre, pocos centros escolares imparten docencia el lunes después de Semana Santa

El reinicio de la docencia en escuelas públicas en algunos sectores del Gran Santo Domingo estuvo marcado este lunes por una asistencia irregular, con centros que reportaron niveles moderados y otros con baja presencia estudiantil, tras el asueto de Semana Santa. Mientras que en el sector privado ya es una directriz escolar no dar clases el llamado "lunes de pascua".

En la escuela primaria Cristobalina Batista Tavárez, ubicada en el sector Libertador de Herrera, en el municipio Santo Domingo Oeste, la asistencia fue baja. De una matrícula de 356 estudiantes en la tanda matutina, asistieron 113, según informó la encargada de Orientación, Marilyn Arias. Para la tarde, el centro espera una mayor integración de los 328 alumnos convocados.

Un panorama similar se registró en la escuela Duarte, del distrito educativo 15-05, también en Herrera, donde de 353 estudiantes asistieron 170, lo que representa un 48 %, de acuerdo con su directora, Adhamilka Espinal.

En la escuela Ramón Julián Peña, en el barrio Enriquillo del sector Las Palmas de Herrera, la asistencia fue de 242 alumnos de un total de 512 en jornada extendida.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/06042026-recorrido-por-escuelas-joliver-brito202604060001-baedc952.jpg Escuela primaria Cristobalina Batista Tavárez, ubicada en el sector Libertador de Herrera, en el municipio Santo Domingo Oeste. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

Centros con mayor integración

En cambio, algunos centros reflejaron una mayor integración estudiantil. En la escuela República de Costa Rica, en el sector Los Ríos del Distrito Nacional, acudieron 503 de 736 estudiantes en la tanda matutina. Su directora, Regina Rodríguez, valoró de forma positiva la asistencia, destacando el trabajo previo de motivación con estudiantes y padres.

"Los padres mandaron a los niños. Hemos trabajado con grupos focales y el consejo estudiantil para motivar la asistencia. También les informamos a los padres que deben enviarlos porque vamos a empezar con una nueva secuencia académica, para que ellos sepan que si se la pierden, entonces los niños se van a atrasar", expresó.

Asimismo, en el Liceo Profesor Germán Martínez Tavárez, en el sector Los Ríos, se reportó una asistencia de 765 estudiantes de un total de 810, equivalente a un 85 %, según su directora, Yari Pichardo.

Sin embargo, en otros sectores la presencia fue menor. En la escuela básica Los Ramírez, en Arroyo Hondo, solo asistieron 78 de 172 estudiantes en la mañana (40 %). Mientras que en el liceo Educación para Pensar, en Los Jardines del Norte, acudieron 375 de 625 alumnos.

Su directora, Desiree de los Santos, atribuyó la baja asistencia a factores como los traslados familiares durante el asueto y dificultades en el transporte.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/06/06042026-recorrido-por-escuelas-joliver-brito202604060006-d05f4daf.jpg Escuela República de Costa Rica, en el sector Los Ríos del Distrito Nacional. (DIARIO LIBRE/ JOLIVER BRITO)

En tanto, en la escuela primaria Fray Ramón Pané, también de jornada extendida, asistieron 442 estudiantes de una matrícula de 1,009, lo que representa un 43 %.

El regreso a clases en los centros educativos públicos refleja una asistencia irregular en las aulas, en un contexto donde muchos colegios privados han convocado el reinicio de clases para mañana martes.