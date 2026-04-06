Ministro de Educación impulsa despliegue de Policía Escolar para reforzar seguridad en escuelas

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, junto a la ministra de Interior y Policía, Faride Raful. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, anunció este lunes un plan para fortalecer la seguridad en los centros educativos públicos del país, mediante el despliegue estratégico de la Policía Escolar en los puntos identificados como prioritarios.

Durante un encuentro con la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, De Camps resaltó que garantizar entornos seguros para estudiantes, docentes y personal administrativo es una prioridad de su gestión.

"La seguridad en los centros educativos es fundamental para asegurar un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo y de calidad", enfatizó el ministro.

El plan contempla un despliegue basado en diagnósticos técnicos actualizados, así como medidas preventivas dentro y en los alrededores de los planteles escolares.

Apoyo al plan

Además, se integran programas de apoyo psicoemocional, como el Centro de Apoyo Psicoemocional (CAPEM), para garantizar el bienestar integral de la comunidad educativa.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Educación busca consolidar entornos escolares más seguros y propicios para el aprendizaje, reforzando la presencia policial y la atención integral en todo el país.