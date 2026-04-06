ADP presentará conclusiones de su Congreso Pedagógico el 13 de abril

El anuncio fue realizado por el presidente del gremio, Eduardo Hidalgo. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) dará a conocer el próximo 13 de abril las conclusiones de su Primer Congreso Pedagógico: "La Educación Dominicana Pensada Desde el Magisterio", durante una plenaria en la que participarán más de 500 delegados de todo el país.

El anuncio fue realizado por el presidente del gremio, Eduardo Hidalgo, quien explicó que la actividad coincidirá con el 56 aniversario de la organización.

En el evento estará presente el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y se desarrollará un panel centrado en los cinco pilares de la educación pública, como parte de los temas estructurales que impulsa el sector.

La ponencia central estará a cargo del destacado médico José Joaquín Puello Herrera, quien abordará el tema de la neurociencia aplicada al aprendizaje en el aula, una de las áreas de mayor interés en el debate educativo contemporáneo.

Hidalgo destacó que el congreso contó con una amplia participación del magisterio nacional, a través de mesas de trabajo organizadas en municipios y provincias, donde los docentes discutieron seis ejes temáticos vinculados al sistema educativo.

Entre los temas que generaron mayor interés figuran la tecnología y la inteligencia artificial en la educación, así como la carrera docente, la calidad de la educación pública y la inversión del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) en el sector.

"El magisterio habló claro y alto en las jornadas de los grupos pedagógicos, y esas conclusiones serán presentadas al país el 13 de abril", expresó el dirigente.

Asimismo, informó que el documento final será entregado al presidente de la República, Luis Abinader, como parte de las propuestas del sector educativo para el fortalecimiento del sistema nacional.