La UASD construye un laboratorio multimedia para potenciar la carrera de Comunicación Social

Oscar Peña, director de la carrera de Comunicación de la Uasd. ( DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ )

La Primada de América también adapta la carrera de Comunicación Social a los nuevos tiempos y a los cientos de estudiantes que eligen estudiar en la academia del Estado. Para Oscar Peña, director de la licenciatura en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Uasd), el principal objetivo consiste en alcanzar un equilibrio entre el dominio de herramientas tecnológicas y el pensamiento crítico.

Esto, según expresa, puede ser un gran reto debido a las deficiencias de una buena parte de los estudiantes que recibe ese centro de estudios. Ahí, indica, deben colaborar las escuelas y los colegios.

— ¿Qué tan acorde a los nuevos tiempos está la carrera en la UASD?

Está en un proceso de reestructuración a nivel general. Eso sí, fortaleciendo una serie de competencias que son exigidas para el ejercicio de los medios de comunicación en sus diferentes plataformas.

Hoy el periodismo enfrenta un gran reto para un aluvión de información falsa. O sea, el periodista ya no solamente está compelido a levantar información, sino que tiene ese desafío de contextualizar, pero comprobar los datos de un mundo sometido a una fuerte etapa de desinformación.

Entonces, las universidades tenemos el reto de formar profesionales que respondan a esos desafíos.

Sobrevivencia

— ¿Puede vivir de manera digna un periodista en República Dominicana?

El periodismo ha sido mellado por muchos factores que desplazaron a periodistas que tienen mucha experiencia y competencia.

Entonces, eso fue degradando el ejercicio periodístico en los medios porque muchos de sus profesionales están en búsqueda de mejores condiciones de vida, de bienestar, de ingreso.

Bueno, pues se vieron obligados a explorar otros nichos del mercado, ya sea independizándose o en el área corporativa y eso no está mal. Cada quien necesita mejorar su calidad de vida.

Dada esa recomposición de los medios, tenemos que formar profesionales que sean capaces de aprovechar esos espacios de emprendimiento en el área de comunicación.

Decir que el periodismo impreso va a desaparecer, bueno, es aventurar. Pero de que sí va a haber transformaciones, las habrá. Ahora, lo único seguro que tenemos es el cambio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/20032026-escuela-de-comunicaciones-uasd-15-c19be5db.jpg (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/20032026-escuela-de-comunicaciones-uasd-12-d1a72afa.jpg (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ) ‹ >

— Entonces, ¿cuenta la universidad con profesionales capaces de formar acorde a esas exigencias?

Las universidades también tienen otro reto y es atraer al personal que pueda contribuir a esa formación. Hay que hacer una mirada interna porque hay un mundo que te ofrece un desafío y no podemos seguir haciendo lo mismo que hacíamos hace 20 años. Por ello pensamos en la actualización docente.

De hecho, la escuela de comunicación ya rediseñó su plan de estudio para responder a esas competencias.

Los planes de estudio están aprobados en nuestras asambleas en el Consejo de Facultad y estamos rediseñando la etapa final de los programas.

Espero que ya la nueva gestión pueda aplicar todo eso.

— ¿Cuáles otros cambios implementa la universidad?

Estamos en el proceso de construcción e instalación de un laboratorio multimedia para estudiantes de Comunicación.

Ese espacio tendrá un área para estudiantes de Periodismo y otra para alumnos de Relaciones Públicas, con un periódico multimedia, un set de televisión con espacio para maquillaje, un periódico digital, estudio de radio y otro de podcast. En el tercer piso de la Facultad de Humanidades.

Actualmente estamos en el proceso de instalación de los escenarios.

La carrera

—¿Qué diferencia al egresado de comunicación de la UASD respecto a otras universidades?

Está formado con un criterio profesional que conlleva un pensamiento crítico, un pensamiento filosófico y de la problemática social. Tú adquieres una vivencia de la vida, del mundo práctico, de los problemas sociales, tiene la ventaja que te vincula con ese mundo tan convulso que en el cual vivimos.

La UASD es un reflejo de lo que pasa en la sociedad.

Los estudiantes forman parte de los organismos de gobierno.

Entonces, la tolerancia se hace obligatoria o el disenso también. O sea, las diferencias se establecen, pero también te obligan a concertar para la toma de decisiones. Entonces, ese mundo tú lo aprendes aquí aprendes a negociar.

Las posiciones políticas están muy marcadas, pero obligatoriamente tú tienes que convivir con eso que es diferente y con lo que simpatizas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/20032026-escuela-de-comunicaciones-uasd-5-0509dccc.jpg El director de la carrera explica los cambios que se avencinan en el programa de estudios. (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/20032026-escuela-de-comunicaciones-uasd-7-45d8d4b1.jpg (DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ) ‹ >

—A nivel general, se denigra el trabajo del comunicador social debido a actuaciones que dejan mucho qué desear ¿Qué tanto peso tiene la ética dentro carrera?

Hoy la comunicación está muy comercializada y los intereses están muy marcados.

Desde la academia debemos reforzar y volver a retomar la ética en la formación de los estudiantes. Cuando comunicas, puedes favorecer, contribuir, ayudar a formar una mejor sociedad, pero también puede ayudar a destruir.

Por eso debemos reflexionar sobre lo que sucede en los medios de comunicación. Sobre todo en la radio. Ese vedetismo de la comunicación tenemos que revisarlo y combatirlo con una buena formación.

—¿Qué tan atractiva es para los estudiantes de las provincias?

Siempre hemos tenido estudiantes en Santiago, San Francisco, Nagua, Higüey, ahora con la docencia virtual, algunas asignaturas son virtuales, hay más facilidad para los estudiantes de provincia.

Tenemos profesores que viajan a los centros a impartir docencia y también residentes en lugares como Santiago o Barahona.

Para Oscar Peña, el profesional de hoy debe tener una base cognitiva con conocimiento de política, economía, geopolítica, cultura general, pero también dominio de las herramientas tecnológicas.

Entre las materias que componen los nuevos programas de la carrera, se encuentran comunicación, periodismo radial, historia de las ideas, periodismo alternativo, derecho internacional, periodismo especializado, periodismo televisivo, estadística e inteligencia artificial.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/20032026-escuela-de-comunicaciones-uasd-9-cf07ae85.jpg Parte de los trabajos que se realizan en las instalaciones de la Uasd. (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZDIARIO LIBRE/NEAL CRUZD) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/20032026-escuela-de-comunicaciones-uasd-11-fac7c19a.jpg (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ) ‹ >

—¿Qué tipo de estudiante entra a la carrera?

Lo que sucede afuera se ve aquí, pero es nuestro papel conducirlos y darles una formación. Con esto, establecer la diferencia de un profesional de comunicación y un influencer.

Ahora, después que ya adquieres la formación ética, profesional, deontológica y capacidades y herramientas académicas, puedes decidir hacer lo que quieras.

Me siento encantado cuando recibo un grupo de estudiantes con una formación sólida. Ya tú pones el carrito a correr, pero cuando tú recibes un grupo de estudiantes con una formación mediocre es difícil.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/01/20032026-escuela-de-comunicaciones-uasd-16-d5313e93.jpg (DIARIO LIBRE/ NEAL CRUZ)

—¿Cómo evolucionará el periodismo dominicano?

Hay que pensar la rentabilidad de los medios. En cuáles son los desafíos, las herramientas que te permite la tecnología, los intereses de los lectores, hacia dónde se está moviendo el consumo de los contenidos.