La Universidad Católica de Santo Domingo realizará congreso de periodismo digital y emprendimientos

La actividad se realiza con motivo del Día Nacional del Periodista. ( FUENTE EXTERNA )

La Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), a través de su Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, presentará la segunda edición de su Congreso de Periodismo Digital y Emprendimientos este miércoles 8 de abril a las 5:30 de la tarde.

La actividad se realiza con motivo del Día Nacional del Periodista.

Mediante una nota de prensa, la UCSD destaca que el congreso reunirá a destacados panelistas nacionales e internacionales, quienes compartirán sus experiencias en medios digitales, creación de contenido, fact-checking y emprendimiento comunicacional.

Invitados nacionales e internacionales

Entre los invitados nacionales confirmados se encuentran Sergio Carlo, fundador de El Antinoti; Alan Delmonte, creador de Story Falcon y especialista en storytelling; Alfredo Nin, experto en comunicación automotriz; Indhira Suero, periodista de Diario Libre; Nairobi Viloria, fundadora de Te lo Explico; y Uriel Suriel, cofundador de El Brifin.

También participarán Ariel Manzanillo, creador del noticiario de RCC Noticias, y Danielis Fermín, especialista en contenidos digitales.

De otros países, estarán Abraham Torres (México), referente en periodismo emprendedor y modelos de negocio digitales; Santiago Hernández (España), CEO de PuroMarketing y especialista en comunicación digital; Borja Santamaría (España), periodista de storytelling y medios deportivos; Baldo Dalport (Italia), ingeniero e investigador sobre inteligencia artificial; y Fabian Padilla (Chile), fundador de Fast Check CL y experto en fact-checking.

El programa incluye paneles, conferencias y talleres como:

Nuevas plataformas y audiencias: la narrativa como eje fundamental.

La revolución informativa y el valor del contenido especializado.

Construir narrativa con sentido y enfoque de negocio.

Talleres de monitoreo de medios y fact-checking para combatir la desinformación.

Sesiones sobre la emergencia de nuevos contenidos y la integración de calidad informativa con rentabilidad digital.

"El Congreso está orientado a estudiantes, docentes, creadores de contenido, periodistas y al público general que busca entender y adaptarse a los desafíos del ecosistema digital contemporáneo", finaliza la nota de prensa.

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