La Universidad Católica de Santo Domingo realizará congreso de periodismo digital y emprendimientos
El evento se celebrará este miércoles a las 5:30 de la tarde en el auditorio de la universidad
Incluye panelistas nacionales y extranjeros
La Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), a través de su Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, presentará la segunda edición de su Congreso de Periodismo Digital y Emprendimientos este miércoles 8 de abril a las 5:30 de la tarde.
La actividad se realiza con motivo del Día Nacional del Periodista.
Mediante una nota de prensa, la UCSD destaca que el congreso reunirá a destacados panelistas nacionales e internacionales, quienes compartirán sus experiencias en medios digitales, creación de contenido, fact-checking y emprendimiento comunicacional.
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Invitados nacionales e internacionales
Entre los invitados nacionales confirmados se encuentran Sergio Carlo, fundador de El Antinoti; Alan Delmonte, creador de Story Falcon y especialista en storytelling; Alfredo Nin, experto en comunicación automotriz; Indhira Suero, periodista de Diario Libre; Nairobi Viloria, fundadora de Te lo Explico; y Uriel Suriel, cofundador de El Brifin.
También participarán Ariel Manzanillo, creador del noticiario de RCC Noticias, y Danielis Fermín, especialista en contenidos digitales.
De otros países, estarán Abraham Torres (México), referente en periodismo emprendedor y modelos de negocio digitales; Santiago Hernández (España), CEO de PuroMarketing y especialista en comunicación digital; Borja Santamaría (España), periodista de storytelling y medios deportivos; Baldo Dalport (Italia), ingeniero e investigador sobre inteligencia artificial; y Fabian Padilla (Chile), fundador de Fast Check CL y experto en fact-checking.
El programa incluye paneles, conferencias y talleres como:
- Nuevas plataformas y audiencias: la narrativa como eje fundamental.
- La revolución informativa y el valor del contenido especializado.
- Construir narrativa con sentido y enfoque de negocio.
- Talleres de monitoreo de medios y fact-checking para combatir la desinformación.
- Sesiones sobre la emergencia de nuevos contenidos y la integración de calidad informativa con rentabilidad digital.
"El Congreso está orientado a estudiantes, docentes, creadores de contenido, periodistas y al público general que busca entender y adaptarse a los desafíos del ecosistema digital contemporáneo", finaliza la nota de prensa.