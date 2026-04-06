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La Universidad Católica de Santo Domingo realizará congreso de periodismo digital y emprendimientos

El evento se celebrará este miércoles a las 5:30 de la tarde en el auditorio de la universidad

Incluye panelistas nacionales y extranjeros

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    La Universidad Católica de Santo Domingo realizará congreso de periodismo digital y emprendimientos
    La actividad se realiza con motivo del Día Nacional del Periodista. (FUENTE EXTERNA)

    La Universidad Católica Santo Domingo (UCSD), a través de su Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación, presentará la segunda edición de su Congreso de Periodismo Digital y Emprendimientos este miércoles 8 de abril a las 5:30 de la tarde.

    La actividad se realiza con motivo del Día Nacional del Periodista.

    Mediante una nota de prensa, la UCSD destaca que el congreso reunirá a destacados panelistas nacionales e internacionales, quienes compartirán sus experiencias en medios digitales, creación de contenido, fact-checking y emprendimiento comunicacional.

    Invitados nacionales e internacionales 

    Entre los invitados nacionales confirmados se encuentran Sergio Carlo, fundador de El Antinoti; Alan Delmonte, creador de Story Falcon y especialista en storytelling; Alfredo Nin, experto en comunicación automotriz; Indhira Suero, periodista de Diario Libre; Nairobi Viloria, fundadora de Te lo Explico; y Uriel Suriel, cofundador de El Brifin.

    También participarán Ariel Manzanillo, creador del noticiario de RCC Noticias, y Danielis Fermín, especialista en contenidos digitales.

    De otros países, estarán Abraham Torres (México), referente en periodismo emprendedor y modelos de negocio digitales; Santiago Hernández (España), CEO de PuroMarketing y especialista en comunicación digital; Borja Santamaría (España), periodista de storytelling y medios deportivos; Baldo Dalport (Italia), ingeniero e investigador sobre inteligencia artificial; y Fabian Padilla (Chile), fundador de Fast Check CL y experto en fact-checking.

    El programa incluye paneles, conferencias y talleres como:

    • Nuevas plataformas y audiencias: la narrativa como eje fundamental.
    • La revolución informativa y el valor del contenido especializado.
    • Construir narrativa con sentido y enfoque de negocio.
    • Talleres de monitoreo de medios y fact-checking para combatir la desinformación.
    • Sesiones sobre la emergencia de nuevos contenidos y la integración de calidad informativa con rentabilidad digital.

    "El Congreso está orientado a estudiantes, docentes, creadores de contenido, periodistas y al público general que busca entender y adaptarse a los desafíos del ecosistema digital contemporáneo", finaliza la nota de prensa.

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