Mescyt lanza programa de inglés para empleados del sector hotelero

El ministro de Educación Superior, Rafael Santos Badía (centro), durante el lanzamiento del programa de inglés para la empleabilidad. ( FUENTE EXTERNA )

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) lanzó el Programa de Inglés Virtual para la Empleabilidad (PIVE), con la entrega de 5,000 becas dirigidas a empleados del sector hotelero de la región Este del país.

A través de una nota de prensa, la institución señala que el programa busca fortalecer las competencias en inglés del personal turístico, con el objetivo de mejorar su empleabilidad y la calidad del servicio en una de las zonas de mayor dinamismo económico del país.

Durante el acto, el ministro Rafael Santos Badía anunció que el programa será ampliado para duplicar su alcance e incluir a jóvenes que aún no están insertados en el mercado laboral de esa demarcación.

"Este programa será fortalecido y ampliado, integrando modalidades virtuales y presenciales, a fin de garantizar mayor acceso y un mejor aprovechamiento por parte de la población beneficiaria", expresó.

El ministro destacó que el dominio del inglés es clave para mejorar la calidad del servicio en el principal polo turístico del país y fortalecer la competitividad de la República Dominicana como destino.

Avances en programas de inglés

El programa contempla distintos niveles de formación para personas empleadas y en proceso de inserción laboral, así como evaluaciones diagnósticas para asignar las becas y asegurar la calidad del aprendizaje.

El Mescyt también resaltó los avances del Programa de Inglés por Inmersión para la Competitividad, que actualmente impacta a más de 20 mil participantes.

Como parte de su expansión, el ministerio implementará un modelo híbrido que combina clases virtuales y presenciales, con apoyo de instituciones de educación superior.

Además, el programa estará alineado con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), lo que permitirá a los participantes avanzar desde niveles básicos hasta avanzados.