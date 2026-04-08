Minerd mantiene suspensión de docencia en las provincias en alerta amarilla

No habrá docencia en Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santiago Rodríguez y Puerto Plata. ( DL/ARCHIVO )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) comunicó la noche de este miércoles que mantiene la docencia suspendida en todos los centros educativos localizados en las provincias que están en alerta amarilla.

El su último boletín, el Centro de Operaciones de Emergencias colocó en alerta amarilla a cinco provincias por las precipitaciones que se registran a causa de una vaguada que afecta a gran parte del territorio nacional.

Estas son:

Monseñor Nouel San José de Ocoa San Cristóbal Santiago Rodríguez Puerto Plata.

Hay clases en provincias en alerta verde

El Minerd dijo que la docencia se podrá reiniciar en las demarcaciones que están en alerta verde. En esta categoría están el Distrito Nacional, Santo Domingo, Azua, Elías Piña, Barahona, Santiago, Monte Plata, Dajabón, La Vega, La Altagracia, Duarte (en especial el Bajo Yuna) y Peravia.

La medida es válida para los centros educativos públicos y privados de todas las regionales.

La entidad dijo que la medida es precautoria, "ante la persistencia de condiciones meteorológicas adversas asociadas a una vaguada".