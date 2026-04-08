El Distrito Nacional, Santo Domingo y otras seis provincias no tendrán docencia este jueves

La docencia se mantiene en las provincias que están en alerta verde. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Los centros educativos públicos y privados del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo no tendrán docencia este jueves, como medida precautoria ante la persistencia de las condiciones climáticas adversas asociadas a la vaguada que afecta desde hace días gran parte del país.

La medida, tomada por el Ministerio de Educación (Minerd), aplica también para las provincias Monseñor Nouel, San José de Ocoa,San Cristóbal, Peravia, Santiago Rodríguez y Puerto Plata.

Todas estas demarcaciones fueron colocadas en alerta amarilla por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Ante las condiciones climáticas actuales, compartimos medidas importantes para resguardar la seguridad de nuestra comunidad educativa y de toda la población.



En las zonas en alerta verde, la docencia se mantiene, instruyendo a directores regionales, distritales y de centros... pic.twitter.com/DdZPdO9TT9 — Ministerio Educación RD (@EducacionRDo) April 9, 2026

Educación aclaró que sí habrá docencia en las provincias que están en alerta verde. Estas son: Azua, Elías Piña, Barahona, Santiago, Monte Plata, Dajabón, La Vega, La Altagracia y Duarte (en especial el Bajo Yuna).

Conforme a una nota de prensa del Minerd, la disposición fue adoptada en coordinación con los organismos de emergencia, ante pronósticos de lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles inundaciones que podrían afectar distintas zonas del país.

Pide a directores regionales estar atentos

Asimismo, la cartera educativa reiteró el llamado a los directores regionales, distritales y de centros educativos a permanecer atentos a la evolución de las condiciones climáticas y a disponer la suspensión de la docencia de manera preventiva en aquellas localidades que, aunque se encuentren en alerta verde, presenten riesgos particulares.

Entre estos riesgos se incluyen centros ubicados en zonas de difícil acceso, áreas propensas a inundaciones, comunidades cercanas a ríos y cañadas con posibilidad de crecidas, así como planteles que presenten afectaciones estructurales que puedan comprometer la seguridad de estudiantes, docentes y personal administrativo.

La institución subrayó que estas medidas buscan salvaguardar la integridad de toda la comunidad educativa, para priorizar la prevención ante posibles emergencias derivadas de las lluvias.

El ministerio Luis Miguel De Camps también exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales emitidos por las autoridades competentes y a seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil, evitando desplazamientos innecesarios en zonas vulnerables y tomando las precauciones necesarias ante posibles inundaciones.

El Minerd señaló que dará seguimiento continuo a la evolución de las condiciones meteorológicas, en coordinación con los organismos competentes, y adoptará las medidas que considere necesarias en función de la situación.