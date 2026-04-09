Minerd reanuda docencia este viernes en todo el país tras suspensión por lluvias

Una maestra imparte clases en un aula en un centro educativo del Distrito Nacional. ( ARCHIVO/DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd) informó la tarde de este jueves que las clases se reanudarán este viernes en todo el territorio nacional, luego de la suspensión preventiva de la docencia durante el miércoles y jueves, debido a las condiciones climáticas adversas que afectan a varias provincias del país.

La institución explicó -en un comunicado- que la medida de suspensión fue aplicada en las demarcaciones que se encontraban bajo alerta amarilla, como parte de una acción preventiva orientada a salvaguardar la integridad de los estudiantes, docentes y el personal administrativo, ante la incidencia de una vaguada que ha provocado lluvias intensas, tormentas eléctricas y posibles inundaciones.

Las localidades que estaban en alerta amarilla y en las que no se impartió docencia fueron: Distrito Nacional, Santo Domingo, Monseñor Nouel, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, Santiago Rodríguez y Puerto Plata.

El Minerd indicó que esta decisión fue tomada en coordinación con los organismos de emergencia, atendiendo a los reportes meteorológicos y a las recomendaciones de los entes responsables de la gestión de riesgos, con el propósito de evitar situaciones que pudieran poner en peligro a la comunidad educativa.

Insta a directores regionales a mantenerse atentos

La institución reiteró a las direcciones regionales y a los centros educativos la importancia de mantenerse atentos a la evolución de las condiciones del tiempo, especialmente en zonas vulnerables como comunidades cercanas a ríos, cañadas o áreas propensas a inundaciones, así como en planteles que presenten limitaciones en su infraestructura.

Finalmente, las autoridades educativas exhortaron a la población a seguir las orientaciones de los organismos de socorro y a actuar con prudencia, evitando desplazamientos innecesarios en zonas de riesgo, mientras se mantiene la vigilancia ante posibles cambios en las condiciones climáticas.