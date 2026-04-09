Estudiantes del Itla y el Intec representarán a República Dominicana en competencia ante la NASA

Jóvenes estudiantes del Instituto Tecnológico de Las Américas (Itla) y del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) representarán a la República Dominicana en el Desafío Rover de Exploración Humana de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), que se realizará en Huntsville, Alabama del 9 al 11 de abril.

Los alumnos del Itla forman parte del proyecto RDX y están integrados por estudiantes de áreas como mecatrónica, diseño industrial y multimedia.

Así lo destacó el rector de la institución, Jimmy Rosario, quien mediante un comunicado de prensa destacó el esfuerzo de los estudiantes.

"Llevan consigo meses de esfuerzo, disciplina y pasión por la innovación. Confiamos plenamente en su talento y en su capacidad de representar dignamente a la República Dominicana", afirmó.

La entidad señaló que durante estos meses han trabajado en el desarrollo de vehículos capaces de desplazarse en terrenos que simulan la superficie de otros planetas, combinando innovación, creatividad y rigor técnico.

Regresan al evento

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec) regresa a la competencia y una vez más serán representados por el equipo Apolo 27.

Al encabezar un acto de despedida para los nueve integrantes del grupo, el rector de la casa de altos estudios, Arturo Del Villar, se expresó con orgullo sobre la trayectoria que han recorrido desde su primera participación en 2019, hasta el pasado año, en que se alzaron con seis premios en diversas categorías.

En ese sentido, reconoció que, a pesar de las vicisitudes, "el espíritu que caracteriza a los intecianos, de lucha, de reinvención y de unidad ha sido clave año tras año y ha sido lo que les ha permitido escalar".

"Para mí es un orgullo, y yo sé que van a representar, no solamente a Intec, sino al país, de una manera increíble, como lo han estado haciendo todos estos años", expresó el rector.

Ayuda gubernamental

El presidente Luis Abinader ordenó la aprobación del 100 % de los recursos que el equipo solicitó al Gobierno para esta expedición.

Así lo anunció el ministro de la Juventud, Carlos Valdez, quien aseguró que todo el país tiene que conocer que hay un grupo de jóvenes de diferentes ciudades, de diferentes condiciones, que representan a República Dominicana y están abriendo fronteras en lugares a donde era inimaginable pensar que un dominicano podía llegar.

"Y no están llegando simplemente dominicanos, están llegando jóvenes que están construyendo su futuro", dijo el funcionario.

En 2025 los estudiantes de Apolo 27 rompieron récord en el Desafío Rover de Exploración Humana, al alzarse con seis premios en una misma edición, cifra que no ha obtenido ninguna universidad participante hasta el momento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/09/equipo-apolo-27-junto-a-rector-del-intec-y-ministro-de-la-juventud-foto-intec-2-6c571098.jpeg Integrantes del equipo Apolo 27 junto al rector de Intec, Arturo del Villar, y el ministro de la Juventud, Carlos Valdez. (FUENTE EXTERNA)

Mientras tanto, en el 2024 recibieron el segundo lugar de la competencia y el Spirit Award y en el 2023 obtuvieron los premios "The Most Improved Award" y "Spirit Award" por su actitud, resiliencia y trabajo en equipo. En 2022 merecieron el segundo lugar mundial del STEM Engagement Award por su trabajo de promoción de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.

En el 2020 se alzaron con el System Safety Award, por haber diseñado el mejor sistema de seguridad para un rover.