Minerd nombró a "cientos" de docentes del banco de elegibles, informa la ADP

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) informó que cientos de maestros del banco de elegibles han sido nombrados por el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), como parte de un proceso que busca fortalecer el sistema educativo nacional.

De acuerdo con el gremio, estos docentes corresponden a los concursos de oposición realizados en los años 2021, 2023 y 2024, y permanecían a la espera de ser designados, pese a haber cumplido con todos los requisitos establecidos. Los nombramientos se efectuaron durante el mes de marzo en distintas regionales educativas del país.

La ADP explicó que estas designaciones son el resultado de las gestiones impulsadas por su Comisión de Seguimiento al banco de elegibles, la cual ha mantenido un proceso de diálogo y reclamo ante las autoridades educativas para garantizar el derecho de los maestros a ser incorporados al sistema.

Había escasez de docentes

En ese sentido, el gremio destacó que en varias regionales existía una marcada escasez de docentes, situación que afectaba el desarrollo normal de la docencia en los centros educativos, por lo que consideró estos nombramientos como una respuesta necesaria para mejorar la calidad del servicio educativo.

Asimismo, la organización valoró como positivo que el Ministerio de Educación continúe dando pasos para reducir el banco de elegibles, al tiempo que reiteró la importancia de completar el proceso con todos los maestros que aún no han sido designados.

La ADP aseguró que seguirá vigilante y trabajando activamente para que la totalidad de los docentes elegibles sean nombrados, contribuyendo así a garantizar una educación de calidad y el fortalecimiento del sistema educativo público en la República Dominicana.