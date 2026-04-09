La UAPA cuestiona cifras oficiales sobre carga docente utilizadas en reportaje

La Universidad Abierta para Adultos (UAPA) cuestionó las cifras sobre carga docente que aparecen en un reportaje publicado por este medio sobre las condiciones del profesorado universitario, al asegurar que no reflejan su realidad institucional.

La observación se centra en la proporción de 117 estudiantes por docente atribuida a la academia. No obstante, los datos utilizados en el trabajo periodístico provienen de registros del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), obtenidos mediante solicitudes de libre acceso a la información pública.

En un comunicado, la UAPA indicó que, para el período analizado, contaba con 21,018 participantes activos y 500 docentes, lo que arroja una proporción aproximada de 42 estudiantes por profesor, muy por debajo de la cifra publicada.

La universidad sostuvo que las informaciones reportadas al Mescyt corresponden a categorías diferenciadas, como estudiantes matriculados y de nuevo ingreso, lo que —a su juicio— puede generar interpretaciones erróneas si no se analizan adecuadamente.

En ese sentido, afirmó que las cifras de 31,317 estudiantes y 266 docentes no representan la cantidad real de participantes activos en un período determinado ni su dinámica operativa.

El señalamiento surge tras la publicación del reportaje de este medio Profesores agotados y mal pagados: así compiten las universidades dominicanas, que analiza el modelo de contratación docente en la educación superior dominicana, caracterizado por el predominio de profesores por asignatura, bajos salarios y alta carga laboral.

El trabajo también evidencia diferencias significativas en la relación de estudiantes por docente entre universidades, con casos que superan ampliamente el promedio nacional de 23.95 estudiantes por profesor, según datos oficiales.

Compromiso de calidad

En su comunicación, la UAPA afirmó que durante sus 31 años de trayectoria se ha caracterizado por su compromiso con la calidad educativa, la formación continua y la adecuada gestión académica, especialmente en el ámbito de la educación a distancia.

La institución cuestiona así la validez de los datos reportados en los registros oficiales, en un contexto en el que estas cifras son utilizadas como base para análisis sobre la estructura y desempeño del sistema de educación superior.