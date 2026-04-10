La ADP paraliza la docencia en Higüey en demanda de reivindicaciones

Docentes del municipio de Higüey paralizaron la docencia este viernes, como parte del plan de lucha convocado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), en demanda de soluciones a los problemas de infraestructura escolar y en rechazo a recientes declaraciones de la Dirección Regional 12.

La jornada de protesta, realizada bajo la modalidad de "brazos caídos", se extendió durante toda la mañana, con la participación de maestros vestidos de negro en distintos centros educativos de la demarcación, lo que provocó la suspensión total de las clases durante el día.

Acciones y demandas de los docentes en Higüey

La medida forma parte de las acciones aprobadas por el Comité Ejecutivo Municipal de la ADP en Higüey, tras una reunión extraordinaria celebrada el pasado 7 de abril, donde se definió un plan escalonado de protestas.

El presidente municipal del gremio, el profesor Felipe Castillo Arias, explicó que la paralización responde a la falta de respuesta de las autoridades ante múltiples reclamos relacionados con la terminación de centros educativos en construcción, la entrega de aulas, el inicio de nuevas edificaciones escolares y el nombramiento de personal de apoyo.

Asimismo, señaló que el malestar del magisterio se intensificó tras declaraciones emitidas por la directora regional de Educación, en las que advertía sobre posibles sanciones a los docentes, lo que generó preocupación e inconformidad en el sector.

Castillo Arias indicó que la situación educativa en Higüey es crítica, debido a la sobrepoblación estudiantil, la escasez de aulas y el retraso en obras escolares, lo que ha provocado que numerosos estudiantes queden sin cupo en el presente año escolar.

Pese a la paralización total de la docencia, el dirigente aseguró que los contenidos afectados serán recuperados, y reiteró la disposición del gremio de mantener el diálogo con las autoridades.

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Reacciones de los padres y propuestas de diálogo

La ADP informó que esta acción marca el inicio de su plan de lucha, el cual incluye una asamblea extraordinaria el próximo 16 de abril y una concentración frente a la Regional de Educación el día 21, mientras advierten que continuarán las protestas hasta obtener respuestas concretas a sus demandas.

En ese orden, El federado regional de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela (Apmae), Miguel Ángel Rodríguez Cedeño, expresó su desacuerdo con la paralización total de la docencia realizada este viernes en Higüey por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), al considerar que la medida afecta directamente a las familias y estudiantes.

Rodríguez Cedeño manifestó que, aunque reconoce las necesidades que enfrenta el sistema educativo, especialmente en materia de infraestructura, no está de acuerdo con la suspensión de clases como mecanismo de presión.

"Entiendo que hay sobrepoblación, falta de aulas y de maestros, pero lo que está funcionando no se puede detener. La educación es un derecho fundamental y no podemos agravar más la situación paralizando la docencia", expresó.

Indicó que la paralización ha generado incertidumbre entre los padres, quienes en muchos casos desconocen si habrá clases, lo que provoca dificultades en la organización familiar y pone en riesgo la seguridad de los estudiantes.

"Hay padres que dejan a sus hijos en la escuela sin saber que no habrá clases, y eso trae problemas, porque los niños quedan desprotegidos o sin quien los reciba", afirmó.

El federado regional sostuvo que la familia es uno de los sectores más afectados por este tipo de medidas, por lo que insistió en la necesidad de priorizar el diálogo entre las autoridades educativas, el gremio docente y los representantes de los padres.

En ese sentido, informó que ha sostenido reuniones tanto con la ADP como con autoridades del sistema educativo, y anunció que una comisión estará viajando a la capital el próximo martes para reunirse con el encargado nacional de infraestructura, a fin de plantear las necesidades existentes en Higüey.

Rodríguez Cedeño también reconoció que el municipio ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años, lo que ha incrementado la demanda de cupos escolares y ha generado presión sobre la infraestructura existente.

Sobre el uso de aulas móviles, explicó que, aunque no representan la solución ideal, han sido una alternativa temporal tras la pandemia, permitiendo dar respuesta parcial a la demanda educativa.

Hizo un llamado tanto a la ADP como a las autoridades a buscar soluciones conjuntas sin afectar el calendario escolar. "La educación debe ser la prioridad. No podemos tomar decisiones que en lugar de ayudar, perjudiquen más a nuestros hijos", concluyó.

Cabe destacar que este medio intentó comunicarse con la directora de la Regional 12, Aidé López, y con la del Distrito Educativo 12-01, Martha Rodríguez; sin embargo, no fue posible establecer contacto, ya que ambas se encontraban en una reunión de trabajo.

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