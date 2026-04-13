Bonilla y Olivera alertan sobre procesos de privatización en la educación

La directora de la Oficina Regional de la Internacional de la Educación para América Latina, Gabriela Bonilla, y el dirigente sindical uruguayo José Olivera advirtieron sobre un proceso sostenido de transformaciones en los sistemas educativos de la región que, a su juicio, favorece el avance de la privatización y el desplazamiento progresivo del sector público en la educación.

Durante sus intervenciones, ambos expositores coincidieron en que las reformas impulsadas en distintos países no solo responden a objetivos pedagógicos, sino también a cambios en la forma en que se gestiona, financia y organiza la educación.

Bonilla planteó que en América Latina se está configurando un modelo que tiende a reducir la autonomía docente y a estandarizar los procesos educativos, con políticas que presentan a los maestros solo como ejecutores de contenidos previamente definidos.

“Hay un concepto neoliberal, mercantil del quehacer en el aula que muchas veces quisieran pensar que somos simplemente reproductores de ciertas reformas”, señaló.

Según explicó, estas transformaciones incluyen cambios en el currículo, la gestión educativa, la carrera docente, las modalidades de enseñanza y el manejo del presupuesto.

En ese contexto, advirtió que la creciente incorporación de alianzas público-privadas, así como la intervención de fundaciones, organizaciones no gubernamentales y empresas en la gestión educativa, forma parte de una tendencia que podría debilitar el carácter público del sistema.

Por su parte, Olivera centró su exposición en el componente económico de estas transformaciones, al señalar que las políticas fiscales y de endeudamiento influyen directamente en la capacidad de los Estados para financiar la educación.

El dirigente cuestionó el rol de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), al considerar que sus lineamientos priorizan el equilibrio macroeconómico por encima de la inversión social, lo que limita los recursos disponibles para los sistemas educativos.

En ese sentido, sostuvo que la educación suele ser tratada como un gasto y no como un derecho, lo que impacta en áreas clave como infraestructura, materiales, condiciones laborales y acceso de los estudiantes. También advirtió que, en algunos casos, los presupuestos asignados no se ejecutan completamente, reduciendo el alcance de las políticas educativas.

Olivera señaló además que en la región se observa un avance de la privatización y comercialización de la educación, impulsado tanto por actores económicos como por decisiones de política pública que permiten la transferencia de recursos y funciones hacia el sector privado.

"No solamente está movido por intereses de lucro, también muchas veces está movido por el sentido de imprimir sus concepciones ideológicas en las propuestas curriculares y hay alianzas muy peligrosas... Hay sectores confesionales que hoy en alianza con algunos gobiernos en la región están avanzando fuertemente en imprimir ciertas concepciones", advirtió.

Ambos coincidieron en que estas dinámicas configuran un escenario en el que la educación pública enfrenta presiones estructurales, tanto desde el ámbito económico como desde el diseño de políticas educativas.

Olivera es integrante del Comité Regional de la Internacional de la Educación y secretario de Relaciones Internacionales de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria de Uruguay.

Las intervenciones se produjeron en el marco del Primer Congreso Pedagógico Nacional organizado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), donde participan expertos nacionales e internacionales junto a representantes del magisterio para debatir propuestas sobre el sistema educativo dominicano.