La ADP plantea la construcción de centros educativos y formación docente como sus principales retos

El presidente de la ADP en Santiago, Miguel Jorge, mientras se dirige a los presentes durante el acto conmemorativo del 56 aniversario del gremio. ( DIARIO LIBRE/ PABLO GONZÁLEZ )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) planteó este lunes los principales desafíos que enfrenta el sector educativo durante un acto conmemorativo por su 56 aniversario, realizado este lunes en Santiago.

La actividad consistió en el depósito de una ofrenda floral en el busto de Juan Pablo Duarte, ubicado frente al Ayuntamiento municipal, donde dirigentes del gremio resaltaron tanto los logros alcanzados como las dificultades pendientes.

El manifiesto fue leído por Miguel Jorge, presidente de la ADP en Santiago, quien afirmó que, aunque la organización celebra más de cinco décadas de conquistas, aún persisten retos importantes que deben ser enfrentados por el magisterio y las autoridades.

Entre los principales puntos expuestos, el gremio destacó la necesidad de fortalecer la formación de las nuevas generaciones de docentes, a fin de responder a las exigencias actuales del sistema educativo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/13/whatsapp-image-2026-04-13-at-103014-am-37181623.jpeg Miembros de la ADP depositan ofrenda floral en honor a Juan Pablo Duarte durante el acto conmemorativo en Santiago. (DIARIO LIBRE/PABLO GONZÁLEZ)

Retrasos en adecuación de centros educativos

Asimismo, señaló que la Evaluación del Desempeño Docente representa una "prueba de fuego", al tiempo que criticó la falta de voluntad de las autoridades educativas para ejecutar este proceso en el tiempo establecido por ley, por lo que llamó a garantizar su conclusión durante el presente año escolar.

Jorge también denunció retrasos en la construcción de centros educativos y condiciones inadecuadas en muchos planteles, con aulas, talleres y laboratorios que carecen de lo esencial para el proceso de enseñanza.

De igual forma, advirtió sobre la falta de personal docente, administrativo y de apoyo, situación que, según indicó, provoca la pérdida de horas de clase y una sobrecarga laboral que afecta la salud física y emocional de los maestros.

El gremio, Miguel Jorge expresó su compromiso de continuar reclamando mejores condiciones de vida, trabajo y respeto a los derechos laborales, al tiempo que reafirmó su vocación de trabajar junto a las familias y la sociedad para garantizar el derecho a la educación de niños, adolescentes y jóvenes.