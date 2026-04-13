La UASD suspende docencia en la Sede Central por las lluvias

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) informó este lunes la suspensión total de las actividades docentes en su Sede Central durante el resto del día, debido a las condiciones atmosféricas que afectan al país.

La medida fue adoptada por la Rectoría en cumplimiento de las orientaciones emitidas por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), organismo responsable de coordinar las acciones frente a situaciones de riesgo en el territorio nacional.

Precisamente, en la sede de la academia se cayeron varios árboles gigantes hoy. También cayeron al pavimentos cables del tendido eléctrico producto de las fuertes precipitaciones acompañadas de vientos.

El COE colocó a la provincia Santo Domingo y al Distrito Nacional en alerta roja ante el fortalecimiento de la vaguada que desde hace día afecta el país, lo que podría provocar inundaciones repentinas, desbordamiento de ríos, arroyos y cañadas.

A través de un comunicado oficial, la institución exhortó a estudiantes, docentes y personal administrativo a mantenerse informados mediante los canales institucionales y a priorizar su seguridad ante cualquier eventualidad.

Hasta el momento, la universidad no ha precisado si la suspensión se extenderá a los próximos días, por lo que se espera que nuevas disposiciones sean anunciadas conforme evolucione la situación climática.