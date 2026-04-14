ADP propone eliminar promoción automática de estudiantes y priorizar el desarrollo de competencias

En el encuentro de la ADP, los docentes trabajaron durante los días 13 y 14 de abril. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aprobó este martes un conjunto de propuestas orientadas a transformar el sistema educativo dominicano, entre ellas la eliminación de la promoción automática de estudiantes y la priorización del desarrollo de competencias por encima de las calificaciones tradicionales.

Una nota de prensa del gremio, indica que estas iniciativas fueron aprobadas durante el Primer Congreso Pedagógico de la ADP, que reunió a cerca de 500 delegados de todo el país bajo el lema "La Educación Dominicana Pensada Desde el Magisterio".

En el encuentro, los docentes trabajaron durante los días 13 y 14 de abril en seis ejes temáticos, de cuyos debates surgieron 69 propuestas que fueron aprobadas en plenaria.

Propuestas para la evaluación educativa

Entre las recomendaciones destaca la transformación del sistema de evaluación educativa para que priorice los aprendizajes y el desarrollo de competencias, estableciendo criterios más rigurosos antes de permitir el avance académico de los estudiantes.

Conforme a nota de prensa, la propuesta surgió en los debates del Eje 6, titulado "El modelo educativo dominicano y la formación ciudadana". Según plantearon los docentes, la evaluación centrada principalmente en la calificación, sumada a políticas de promoción automática, debilita la exigencia académica y fomenta una cultura de conformismo entre los estudiantes.

El magisterio también reconoció que la preparación actual de los alumnos para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo es parcial e insuficiente, al señalar carencias importantes en áreas como competencias digitales reales, pensamiento científico, educación financiera y habilidades socioemocionales.

El presidente de la ADP, Eduardo Hidalgo, informó que las 69 propuestas aprobadas serán compiladas en un documento que posteriormente será presentado a la sociedad dominicana.

Durante el congreso también se aprobó que dos propuestas adicionales sean analizadas por el Comité Ejecutivo Nacional del gremio.

Familia y escuela

De acuerdo a la nota de prensa, entre las iniciativas aprobadas figura el desarrollo de programas sistemáticos que fortalezcan la relación entre las familias y los centros educativos, refiere el documento.

Los docentes plantearon que estas acciones deben ir más allá de las reuniones tradicionales e incluir formación parental, talleres de apoyo educativo en el hogar, mecanismos de comunicación efectiva y, cuando sea necesario, un régimen de consecuencias ante el incumplimiento de responsabilidades familiares.

Propusieron desarrollar una política de formación docente continua que articule la teoría universitaria con la práctica en el aula, con programas contextualizados, reducción del número de estudiantes por clase y reconocimiento de las diversas condiciones socioeconómicas en las que laboran los educadores.

Inteligencia artificial

Conforme al documento, durante los debates también se abordó el impacto de la inteligencia artificial en la educación. Los docentes plantearon la creación de un programa nacional de alfabetización digital crítica que forme tanto a maestros como a estudiantes en el uso ético y responsable de esta tecnología.

La propuesta incluye integrar la enseñanza sobre inteligencia artificial como contenido curricular transversal desde la educación primaria, no solo como herramienta pedagógica, sino también como objeto de estudio que permita a los estudiantes comprender su funcionamiento, limitaciones, sesgos e implicaciones éticas.

Los educadores señalaron que están abiertos a las posibilidades transformadoras de la inteligencia artificial, siempre que se respete el rol central del docente.