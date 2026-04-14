Los maestros confiesan que perdieron autoridad frente a los estudiantes

Estudiantes en su primer día de clases en la Escuela República de Chile 2026. ( DIARIO LIBRE / DARE COLLADO )

La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) recogió en su informe preliminar del Primer Congreso Pedagógico Nacional una queja reiterada del magisterio: la pérdida de autoridad en las aulas y la falta de herramientas efectivas para manejar la disciplina estudiantil.

El documento, construido a partir de más de 82 mil respuestas de docentes en todo el país, identifica el deterioro del clima escolar, "caracterizado por violencia, acoso e indisciplina", como un desafío crítico y uno de los principales obstáculos para el aprendizaje.

Esta situación, según plantean los docentes, no es aislada, sino parte de un proceso más amplio que afecta directamente el ejercicio de la enseñanza. "El deterioro del clima escolar limita severamente las posibilidades de implementar metodologías activas y garantizar aprendizajes significativos", advierte el documento.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/imagen-situacion-de-escuela-l-7650346-bb4bae37.jpg Los maestros señalan la falta de apoyo institucional. (ARCHIVO DIARIO LIBRE)

Maestros reportan falta de apoyo institucional

Los maestros atribuyen esta problemática a múltiples factores, entre ellos la falta de apoyo institucional, limitaciones en la aplicación de medidas disciplinarias y cambios normativos que, según sostienen, han reducido su capacidad de intervención en el aula, en un contexto donde también inciden la sobrepoblación y la falta de recursos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/hfzscdsw8ai7f6v-9aad33e5.jpg Maestros que participaron en la presentación de las conclusiones del primer congreso de la ADP. (FUENTE EXTERNA)

En ese sentido, el informe plantea que la autoridad docente se ha visto debilitada dentro del sistema. "Los educadores reportan sentirse desprotegidos institucionalmente y carentes de competencias específicas para la gestión de conflictos", indican.

Régimen de consecuencias

Como respuesta, los docentes proponen establecer mecanismos más claros de disciplina y respaldo institucional. Entre las medidas planteadas figura la creación de "un régimen integral de consecuencias disciplinarias que fortalezca la autoridad pedagógica docente", con protocolos definidos y apoyo real por parte del sistema educativo.

Las conclusiones forman parte del informe que será discutido en la plenaria del congreso pedagógico, celebrado con motivo del 56 aniversario de la ADP, donde el gremio analiza propuestas para reformar el sistema educativo a partir de las experiencias recogidas en las aulas.

Rechaza discutir fusión en CES La ADP expresó su rechazo a que la eventual transformación del sistema educativo, incluida una posible fusión de los ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior (Mescyt), se discuta en el Consejo Económico y Social (CES), al considerar que ese espacio no ha producido resultados concretos en experiencias previas.El secretario de Comunicación del gremio, Menegildo de la Rosa Solano, afirmó que "todo lo que se ha discutido ahí se ha quedado en pura fanfarria". En ese contexto, el documento base del congreso advirtió que dicha fusión podría desviar recursos del 4 % del PIB destinados a la educación preuniversitaria hacia la educación superior, ignorar las diferencias entre niveles educativos y debilitar la atención especializada.

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