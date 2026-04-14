Santiago en alerta por niños fuera de las aulas y en entornos peligrosos

Marcha organizada por el programa Niños con una esperanza, junto a líderes comunitarios, representantes religiosos y autoridades escolares de Santiago. ( DIARIO LIBRE / PABLO GONSÁLEZ )

La creciente cantidad de niños y adolescentes que permanecen fuera del sistema educativo y deambulan por las calles mantiene en alerta a comunitarios y educadores de Santiago Oeste, quienes advierten sobre las consecuencias sociales de esta problemática.

Ramón Gómez, presidente de la Asociación para el Desarrollo de Cienfuegos, expresó que una gran parte de la juventud en esa comunidad carece de oportunidades educativas y acompañamiento familiar, lo que los expone a situaciones de riesgo.

"Muchos de estos niños no tienen padres que velen por ellos, y terminan en las calles, incluso en horas de la noche. Es un problema constante que las autoridades deben enfrentar con planes concretos", manifestó.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-113838-am-1-d68aac3b.jpeg Pablo Ureña, director del programa Niños con una Esperanza. (PABLO GONZÁLEZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-113917-am-52dd7cb0.jpeg Ramón Gómez, presidente de la Asociación para el Desarrollo de Cienfuegos. (PABLO GONZÁLEZ ) https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/14/whatsapp-image-2026-04-14-at-113903-am-8bd144ae.jpeg Carmen Cabrera, directora de la escuela Constructores del Futuro. (PABLO GONZÁLEZ) ‹ >

Gómez también reflexionó sobre la responsabilidad social ante esta realidad, señalando que los jóvenes de hoy serán el reflejo de las decisiones que se tomen actualmente.

En ese sentido, llamó a fortalecer el rol de la familia y el apoyo institucional para formar ciudadanos responsables.

De su lado, Carmen Cabrera, directora de la escuela Constructores del Futuro, explicó que uno de los factores que incide en la exclusión escolar es la falta de cupos en los centros educativos.

"Las escuelas están sobrepobladas. A pesar de que se han construido nuevas aulas y se han habilitado espacios, no son suficientes. Muchos niños se han quedado fuera, especialmente tras la implementación de la jornada escolar extendida", indicó.

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Medidas y llamados para proteger a la niñez y adolescencia

La educadora subrayó la necesidad de ampliar la infraestructura escolar para garantizar el acceso a la educación, al tiempo que instó a proteger los derechos de la niñez y la adolescencia.

Estas declaraciones se produjeron en el marco de una marcha organizada por el programa Niños con una esperanza, junto a líderes comunitarios, representantes religiosos y autoridades escolares, con el objetivo de visibilizar problemáticas que afectan a la niñez, como el maltrato infantil.

Pablo Ureño, director de la institución que organizó la actividad, denunció que la violencia contra niños, niñas y adolescentes, ya sea física, psicológica o por negligencia, continúa siendo una realidad preocupante que impacta su desarrollo y bienestar.

Asimismo, alertó sobre otros factores de riesgo en la comunidad, como el consumo de cigarrillos electrónicos entre menores de edad y la proliferación de puntos de venta de drogas, situaciones que, asegura, agravan el entorno en el que crecen estos jóvenes.

Los participantes hicieron un llamado a las autoridades para fortalecer los sistemas de protección infantil, mejorar los canales de denuncia y desarrollar políticas públicas que garanticen un entorno seguro para la niñez.

También exhortaron a la sociedad en general a involucrarse activamente en la protección de los menores, destacando que esta responsabilidad no recae únicamente en el Estado, sino en toda la comunidad.