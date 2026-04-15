Advierten que la IA no debe sustituir a docentes ni debilitar capacidades de los alumnos

Docentes muestran optimismo frente a la IA, aunque con reservas por sus efectos en el aula. ( FUENTE EXTERNA )

El magisterio dominicano expresó preocupación por el impacto de la inteligencia artificial en la educación, al advertir que su incorporación al sistema no debe implicar la sustitución del docente ni el debilitamiento de habilidades fundamentales en los estudiantes.

En el informe preliminar del Primer Congreso Pedagógico Nacional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), los docentes fijaron una postura clara frente al uso de estas tecnologías: "la tecnología debe potenciar capacidades humanas únicas como creatividad, empatía, pensamiento crítico y resolución ética de problemas, no sustituirlas ni debilitarlas".

El documento recoge que, aunque existe apertura hacia el uso de herramientas digitales, el magisterio insiste en que la inteligencia artificial debe mantenerse como un recurso complementario dentro del proceso educativo. "Debe funcionar como herramienta complementaria, nunca sustitutiva del rol docente y del pensamiento humano", plantea el informe.

Esta preocupación se enmarca en un contexto donde los docentes perciben riesgos asociados al uso inadecuado de la tecnología, especialmente en lo relativo a la pérdida de pensamiento crítico y la dependencia de herramientas automatizadas para resolver tareas académicas.

Desigualdades en brecha digital

A esto se suma una preocupación estructural sobre el acceso. El informe advierte que la incorporación de la inteligencia artificial podría profundizar las desigualdades existentes si no se resuelven primero las brechas tecnológicas en el sistema educativo. "La brecha digital emerge como la preocupación más transversal", señala el documento.

En ese sentido, los docentes plantean que la discusión sobre inteligencia artificial no puede centrarse únicamente en la innovación, sino también en las condiciones materiales de los centros educativos, como conectividad, equipos y acceso equitativo a tecnología.

Los educadores también advierten que el debate sobre la inteligencia artificial debe centrarse en el modelo pedagógico. En ese sentido, plantean que cualquier proceso de integración debe garantizar que el docente siga siendo el eje del aprendizaje y que las tecnologías se utilicen para fortalecer, no reemplazar, la interacción educativa.

Estas discusiones se desarrollan en el marco del Primer Congreso Pedagógico Nacional organizado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), con motivo de su 56 aniversario, bajo el lema "La educación dominicana pensada desde el magisterio", celebrado los días 13 y 14 de abril.

El evento reunió a delegados de las 174 seccionales del gremio en todo el país y tuvo como base un proceso previo de jornadas pedagógicas realizadas en centros educativos a nivel nacional, en las que participaron más de 110 mil profesores organizados en seis ejes temáticos, que abarcan desde los aprendizajes y el rol docente hasta la tecnología, el currículo, el presupuesto y el modelo educativo.

Las conclusiones serán convertidas en propuestas y resoluciones que el gremio presentará a las autoridades y a la sociedad, como parte de su planteamiento para la transformación del sistema educativo dominicano desde la experiencia en las aulas.