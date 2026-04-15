Ministro de Educación encabeza gala de arte en Santiago y destaca formación integral en escuelas

Luis Miguel De Camps, ministro de Educación,encabezó la Gala Regional de Arte de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, encabezó este miércoles la Gala Regional de Arte de Santiago, donde destacó el impulso de la educación artística en el sistema público como eje clave para la formación integral de los estudiantes.

Durante la actividad, celebrada en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el funcionario reafirmó que el fortalecimiento de la Modalidad en Artes forma parte de la política educativa del Gobierno, orientada a desarrollar competencias, creatividad y oportunidades de empleabilidad en los jóvenes.

La gala reunió a 542 estudiantes de la Regional 08, quienes presentaron propuestas en música, teatro, danza, cine, fotografía, multimedia y artes visuales, bajo el lema "Travesía del arte: origen y viaje de nuestra identidad".

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De Camps exhortó a los alumnos a asumir un rol activo en su formación y en la construcción de sus proyectos de vida, indica una nota de prensa.

Participación estudiantil y temáticas abordadas en la gala

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/whatsapp-image-2026-04-15-at-24646-pm-af873d93.jpeg Participación estudiantil. (FUENTE EXTERNA)

"Ustedes son los protagonistas de sus propias vidas y de su desarrollo", expresó el ministro al dirigirse a los participantes.

Durante el evento, los estudiantes rindieron homenaje a destacados artistas dominicanos y abordaron, a través de sus obras, temas como la migración, la identidad cultural y los contrastes sociales, evidenciando la integración de conocimientos adquiridos en las aulas.

La actividad forma parte de la Gala Nacional de Arte 2026 y se enmarca en la estrategia del Ministerio de Educación para fortalecer la enseñanza artística en el nivel secundario.

Las galas regionales continuarán realizándose durante el mes de abril, como antesala de la presentación final que tendrá lugar en junio en el Teatro Nacional Eduardo Brito.