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Inabie realiza cirugías oculares gratuitas a nueve estudiantes del sistema público

Esta es la segunda jornada quirúrgica desarrollada en la actual gestión

En la primera fueron intervenidos 11 estudiantes, para un total de 20 beneficiados hasta la fecha

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    Inabie realiza cirugías oculares gratuitas a nueve estudiantes del sistema público
    La iniciativa forma parte del Programa Nacional de Prevención en Salud Visual y Cirugías Oculares (Pronsavico), que busca mejorar la calidad de vida y el rendimiento académico de los alumnos beneficiados. (FUENTE EXTERNA)

    El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) inició una jornada de cirugías oftalmológicas especializadas que beneficiará a nueve estudiantes del sistema educativo público, como parte de su programa de salud visual.

    Los procedimientos, realizados en coordinación con el Centro Cristiano de Servicios Médicos Hospital Doctor Elías Santana (Los Americanos), incluyen corrección de estrabismo, crosslinking, cirugías de córnea e implantes de prótesis oculares. Todos los costos son cubiertos por la institución estatal.

    La iniciativa forma parte del Programa Nacional de Prevención en Salud Visual y Cirugías Oculares (Pronsavico), que busca mejorar la calidad de vida y el rendimiento académico de los alumnos beneficiados.

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    El director ejecutivo del Inabie, Adolfo Pérez, destacó de estas intervenciones. "Con estas cirugías contribuimos a mejorar el proceso de aprendizaje y la calidad de vida de los estudiantes", expresó en una nota de prensa.

    Provincias

    Los beneficiarios provienen de distintas provincias, entre ellas Baní, Las Matas de Farfán, Puerto Plata, Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte.

    La segunda jornada quirúrgica

    Esta es la segunda jornada quirúrgica desarrollada en la actual gestión. En la primera fueron intervenidos 11 estudiantes, para un total de 20 beneficiados hasta la fecha.

    Familiares de los pacientes valoraron la iniciativa. Nieves Valdez, abuela de uno de los niños intervenidos, agradeció la atención recibida y resaltó el compromiso del equipo médico.

    • El proceso incluye evaluación previa, estudios diagnósticos, cirugía, hospedaje del estudiante y su tutor durante cinco días, así como seguimiento postoperatorio, todo de forma gratuita.

    Las autoridades informaron que continuarán ampliando este tipo de jornadas para garantizar que los estudiantes con problemas visuales reciban atención integral sin costo.

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