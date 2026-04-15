Regional 15 de Educación realiza Olimpiada de Lectura y Escritura en formato digital

Estudiantes participan en la Olimpiada de Lectura y Escritura en formato digital de la Regional 15 de Educación. ( FUENTE EXTERNA )

La Regional 15 de Educación celebró su Olimpiada de Lectura y Escritura mediante una evaluación íntegramente digital.

Informó que el certamen se desarrolló a través del Sistema de Información y Gestión de Comunicación (Sigacom), y fue coordinado por los técnicos Alexander Uceta, Rosanny Aponte, Dolores Segura y Santa Teresa, quienes lideraron cada fase del proceso para garantizar una participación activa y el cumplimiento de los objetivos pedagógicos trazados.

Un avance clave en la educación

La regional, ubicada en Santo Domingo, definió la actividad como un referente de avance clave en la incorporación de herramientas tecnológicas en los procesos educativos del país.

El director regional, Eddy Chávez Placencio, destacó que realizar la olimpiada en formato digital les permitió ser amigables con el medioambiente al reducir el uso de papel y tinta.

"Realizar esta olimpiada en formato digital nos permitió ser amigables con el medioambiente al reducir el uso de papel y tinta; además, logramos que el proceso fuera más ágil, preciso y eficiente", expresó Chávez Placencio a través de una nota de prensa.

Reconocimiento a la comunidad educativa

Conforme indica la nota, la Regional 15 extendió su reconocimiento a los centros educativos, docentes, estudiantes y equipos técnicos que hicieron posible este logro, reafirmando su compromiso con una educación innovadora, sostenible y de alta calidad.