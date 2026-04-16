Certifican a 512 estudiantes como promotores de prevención del consumo de drogas

Autoridades educativas y del Consejo Nacional de Drogas (CND), junto a los estudiantes de escuelas y colegios de Santo Domingo durante el acto. ( FUENTE EXTERNA )

Quinientos doce estudiantes de secundaria fueron certificados por el Consejo Nacional de Drogas (CND) como promotores de prevención del consumo de sustancias psicoactivas, tras culminar la formación "Servicio Social Estudiantil en Prevención de Drogas".

La formación incluyó prevención del uso de drogas, vapeadores, hookahs y otras sustancias, además de habilidades para la toma de decisiones.

El acto fue celebrado este jueves en el Auditorio del Salón de la Fama del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte y estuvo encabezado por el presidente del CND, el sociólogo Alejandro de Jesús Abreu, con la participación de autoridades del Ministerio de Educación, directores de centros educativos, orientadores, docentes y estudiantes.

La institución destacó que esta iniciativa impulsa la prevención temprana, fomenta el liderazgo juvenil y contribuye a la creación de entornos escolares más seguros, donde los estudiantes asumen un rol activo en la promoción de una cultura de bienestar y convivencia.

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"En este acto está representada la juventud hija de la familia, la escuela y el emprendimiento frente a la minoría de los ruidosos hijos de la calle y la irracionalidad de las redes", expresó Abreu.

De su lado, la encargada del Departamento de Educación Preventiva Integral (Deprei), Mildred Goris, reiteró el compromiso institucional de continuar formando líderes estudiantiles orientados a la prevención del consumo de drogas.

Experiencia de los estudiantes

Los participantes valoraron positivamente la formación recibida, al señalar que les permitió ampliar sus conocimientos sobre la prevención del consumo de drogas y fortalecer habilidades para orientar a otros jóvenes dentro de sus centros educativos.

Los estudiantes explicaron que el programa se desarrolló directamente en las escuelas, mediante sesiones formativas, exposiciones, dinámicas grupales y presentaciones educativas dirigidas a distintos niveles estudiantiles.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/whatsapp-image-2026-04-16-at-50554-pm-030c7a8b.jpeg Daniela Rosario Smith del Colegio Evangélico Central. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

En ese sentido, la estudiante Daniela Rosario Smith, del Colegio Evangélico Central, señaló que la experiencia le permitió conocer más a fondo la labor del Consejo Nacional de Drogas y diferenciarlo de otras instituciones, además de reforzar sus conocimientos sobre los tipos de drogas y sus efectos.

"Aprendí sobre los tipos de drogas, las consecuencias que tiene en tu vida y cómo mostrar a los demás el por qué no deberían de consumirlas" Daniela Rosario Estudiante “

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/whatsapp-image-2026-04-16-at-50553-pm-f9c4780d.jpeg Esmeralda Espinosa y Ámbar Martel del ColegioHorizontes Dominicanos. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

De igual forma, las estudiantes Esmeralda Espinosa y Ámbar Martel, del Colegio Horizontes Dominicanos, destacaron que el programa les permitió profundizar en los efectos de las drogas en la familia y la sociedad.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/whatsapp-image-2026-04-16-at-50553-pm-1-27d53953.jpeg Darlin Corporan del Centro Villa Fundació. (DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO)

El estudiante Darlin Corporán, del centro educativo Villa Fundación, explicó que durante la formación trabajaron en grupos, realizando actividades como la proyección de videos con enfoque empático y exposiciones sobre el tema de las drogas.

Señaló que cada equipo abordó distintos contenidos, los cuales posteriormente fueron presentados y compartidos con otros niveles educativos, con el apoyo de sus facilitadores.

"Abordamos temas que ya conocíamos, pero también otros que hacía falta tratar", explicó Corporán.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/whatsapp-image-2026-04-16-at-50552-pm-3a137a98.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/16/whatsapp-image-2026-04-16-at-50552-pm-3a137a98.jpeg Estudiantes de distintos centros educativos que se graduaron. (DIARIO LIBRE/JÓLIVER BRITO)

Los estudiantes certificados pertenecen a centros como el Colegio Andamios, Liceo Estados Unidos de América, Centro Educativo Brisa Oriental, Siglo XXI, El Almirante, Juan Bautista Cambiaso, Victoria Tibrey, Villa Fundación, Evangélico Central, Darío Gómez, San Marcos, Horizontes Dominicanos y el Liceo Martín López.