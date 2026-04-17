Entregan cuatro nuevas aulas del nivel inicial en Higüey para ampliar cobertura educativa
Tres fueron habilitadas en la escuela Hermanas Mirabal y una en Los Guineos
Cuatro nuevas aulas del nivel inicial fueron entregadas a la Regional 12 de Educación en la provincia La Altagracia, como parte de los esfuerzos para ampliar la cobertura y mejorar las condiciones de aprendizaje en la primera infancia.
Del total de aulas entregadas, tres fueron construidas en la Escuela Primaria Hermanas Mirabal y una en la Escuela Rural Los Guineos, lo que permitirá impactar de manera directa a decenas de niños y niñas que ingresan al sistema educativo.
El acto de entrega fue encabezado por la gobernadora de la provincia, Daysi De Óleo, junto a la directora regional de Educación, doctora Aidée López, y otras autoridades del sector educativo y comunitario.
Durante la actividad, las autoridades destacaron que estas cuatro nuevas aulas representan un paso concreto en la expansión del nivel inicial, considerado clave en la formación académica y desarrollo integral de los estudiantes.
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Cantidad de estudiantes
- Las nuevas instalaciones cuentan con condiciones adecuadas para albergar aproximadamente a 100 estudiantes, en ambientes diseñados para promover el aprendizaje seguro, inclusivo y estimulante.
López, resaltó que la habilitación de estas aulas responde al compromiso del Gobierno dominicano de garantizar el acceso a una educación de calidad desde los primeros años.
Con esta entrega, el sistema educativo en La Altagracia fortalece su capacidad para atender la demanda en el nivel inicial, avanzando en la mejora de la infraestructura escolar y en la inclusión de más niños y niñas en las aulas.